世界人權日包場電影《大濛》 賴瑞隆憶美麗島事件：民主人權自由得來不易 3

今（10）日適逢「世界人權日」及「美麗島事件」46週年，民進黨立法委員賴瑞隆表示，他日前包場電影《大濛》，與議員簡煥宗、張博洋及市民朋友共同觀影，盼以行動支持國片、共同凝聚歷史記憶。他強調，回望威權年代，思考民主、人權與自由的得來不易，令觀影現場氣氛動人。

賴瑞隆表示，《大濛》以白色恐怖為背景，而白恐末期發生在高雄的美麗島事件，更催化了近代人的民主意識；他也談到自己的政治導師、美麗島事件遭起訴最年輕被告，前高雄市長、監察院長陳菊。

賴瑞隆回顧，陳菊當年面臨唯一死刑的高壓無畏無懼，在獄中寫下「給台灣的遺書」，字裡行間沒有怨懟，只盼人民早日享有真正的公平、平等、自由、民主。

「陳菊從街頭、牢獄，到走入體制擔任市長、院長，把一生精華奉獻給台灣。」賴瑞隆指出，陳菊之後更是無眠無日建設高雄，努力推動轉型正義，更無私提攜年輕世代投入公共事務，是一位勇敢且溫暖的人權工作者。

「花媽一生遇到的攻擊與挫折從沒少過，但她始終自信勇敢大步向前。」賴瑞隆強調，自己曾在陳菊市府擔任10年政務官，長期接受市民栽培，從政以來秉持其精神，不忘初衷、一生懸命，堅定和人民站在一起，全力以赴為高雄、台灣打拚。

「即使面對黑暗，只要心中懷有那片美麗的風景，往前走，一定能等到大霧散去。」賴瑞隆表示，台灣從恐懼走向勇敢、從噤聲走向發聲、從獨裁走向民主，是一代代前輩守護而來；如今威權雲霧漸散，眼前是需要共同打造的未來，而面對上一代人犧牲生命，這一代人更要承擔使命。

「看見過去，才更懂得珍惜現在。」賴瑞隆強調，如此也才知道要把台灣帶往什麼樣的未來，盼藉由觀賞《大濛》，記得曾付出的人，並在各自的崗位上繼續守護國家，延續進步改革責任，給下一代更好的家園。

