世界人權日將至 桃園機場出境國門展出得獎人權海報

（中央社記者賴于榛台北3日電）12月10日是世界人權日，國家人權委員會今天表示，近日已精選人權海報設計得獎作品，在桃園國際機場第2航廈出境長廊舉辦「國門．相識台灣．看見人權」人權海報展，盼旅客能帶著台灣人權印象出發，飛向世界。

人權會今天透過新聞稿指出，為慶祝12月世界人權日，人權會與監察院財產申報處、國家人權博物館攜手合作，在桃園國際機場第2航廈辦理「國門．相識台灣．看見人權」人權海報展，展期至明年1月2日。

監察院副院長李鴻鈞今天在開幕活動指出，在人權日邁入75週年之際，得以在國門前打造「人權廊道」，意義非凡，因為人權、民主是台灣無形的護國神山，尤其台灣特殊的國際處境下，人權是台灣在民主陣營中能得道多助的關鍵，期待旅客看見台灣對人權永遠的追求，並珍惜台灣是以人權讓人民安身立命的家園。

交通部長陳世凱則說，人權教育是與生俱來的普世價值，此次展示海報中，他印象最深刻的是「衣架子」，這幅海報展現不同世代對於人權的詮釋，上一代對衣架子的印象是「教育」功能，這一代對衣架子的印象僅為曬衣服的工具，顯示人權教育的歷程及重要性。

陳世凱表示，台灣的名片過去是阿里山、日月潭，現在是自由、民主及人權，這次在機場展示人權海報，就是用人權的角度，讓世界看見台灣，未來也可運用交通體系的各場站，展現台灣於人權的付出及努力。

人權會表示，此次在桃園機場登場的人權海報展，為過去人權海報設計競賽得獎作品的精選展，議題從打破性別刻板印象，到擁抱多元性別認同；從正視家庭暴力傷痕，到呼籲家務勞動平等；從#MeToo運動的勇敢揭露，到全球女性面臨的壓迫，希望讓國際旅客共同感受台灣對於人權的堅定追求。

人權會指出，此次嘗試以人權海報為媒介，在航廈出境長廊打造一條「人權廊道」，就是希望讓每位出境的旅客不論國籍、不論目的地，都能帶著台灣的人權印象出發，讓人權隨著航班飛向世界。（編輯：林興盟）1141203