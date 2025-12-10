世界人權日視訊專題講座，諾貝爾和平獎得主分享烏克蘭公民社會經驗。（圖／ 國家人權委員會提供）

國家人權委員會8日舉辦「2025年世界人權日視訊專題講座─戰爭罪行調查與國際正義倡議：烏克蘭公民社會的經驗與啟示」，邀請2022年諾貝爾和平獎得主─烏克蘭公民自由中心(Center for Civil Liberties, CCL)主席馬特維丘克(Oleksandra Matviichuk)發表專題演講，並與烏克蘭自由民主聯盟(Liberal Democratic League of Ukraine, LDLU)對談，從第一線經驗探討戰爭威脅下的人權保障與民主防衛。

國家人權委員會副主委紀惠容致詞指出，台灣曾歷經威權統治與戒嚴，如今仍面對境外敵對勢力與資訊戰威脅，更能體會烏克蘭人民在戰爭中捍衛國家與自由的處境。台灣雖非聯合國會員國，仍依《巴黎原則》設立國家人權機構，並依國際人權公約檢視人權狀況；在人權會最近發布的兩公約第4次國家報告獨立評估意見中，也就防制鼓吹戰爭言論、國家安全與言論自由之間的界線提出建議，期盼以人權為核心設計民主防衛機制。

馬特維丘克主席在演講中指出，CCL自2014年以來持續記錄俄羅斯戰爭罪行與人權侵害，迄今已蒐集逾9萬1千件個案，涵蓋攻擊平民設施以及酷刑、強迫失蹤及強制帶走孩童等行為，並認為現行國際秩序與安全機制難以有效阻止侵略，在「法律失靈」的情境下，更需依靠系統性記錄與倡議維護人的尊嚴，讓世界看見戰爭對平民生活的破壞。總結馬特維丘克主席係以「恐懼與勇氣」、「挑釁的迷思」與「記錄的力量」三個面向，強調停止抵抗不會帶來真正和平，「占領只是另一種形式的戰爭」，自由民主社會不能只當「民主消費者」，而應及早與各國公民社會建立連結，為可能的威脅作準備。

綜合座談由人權會諮詢顧問陳俊宏教授主持。LDLU主席哈里托諾夫(Arthur Kharytonov)分享對抗威權假訊息及參與香港、烏克蘭公民運動的經驗，說明戰時如何動員青年與在地社群投入事實查證與國際倡議，並提醒在「獨裁者聯盟」跨區域合作下，東歐與東亞民主社會更需強化連結。LDLU東亞辦公室代表馬幕楊(Mariia Makarovych)則結合烏東遭占領經驗與在台觀察，指出占領並非和平，而是透過消除身分與剝奪權利來控制人民，呼籲烏克蘭與台灣共同建構民主防衛機制，把「成為一個自由的人」作為共同目標。

高涌誠委員與談指出，台灣連年被國際報告評為遭受假訊息攻擊最嚴重的民主國家之一，在面對境外敵對勢力與侵略風險時，必須思考民主社會能否以不自由的手段保護自由，亞亞及錢麗案也顯示，在國家安全與言論自由及相關權利之間取得平衡並不容易。並以俄羅斯打著「保護親俄的烏克蘭人」發動侵略為例，提醒台灣警惕中國可能以「保護在台相關人士」為由介入，強調民主防衛措施仍須符合國際人權標準。座談提問交流時段，委員們並就戰爭罪行追訴、人權捍衛者與在地協力者等議題，向馬特維丘克主席等外賓請益。

為就講座議題預先交換意見，馬特維丘克主席於11月訪台期間，特地與馬幕楊代表及諾曼自由基金會(FNF)代表親訪國家人權委員會。本次講座採實體與視訊並行，除人權會紀惠容副主委、高涌誠、田秋堇、鴻義章、王麗珍委員及監察院浦忠成、蘇麗瓊委員、王增華代理秘書長等人出席外，並有行政院人權及轉型正義處，以及德國在台協會、法國在台協會及國際特赦組織台灣分會等駐台機構及NGO代表參與。人權會期盼藉由此次對話，提醒台灣社會持續關注戰爭下的人權處境，並在國際夥伴關係中共同捍衛人權與民主。



