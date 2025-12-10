世界人權日 卓揆：不允許任何人或勢力讓台灣民主自由倒退

12月10日是世界人權日，行政院長卓榮泰在社群媒體發文表示「民主，是台灣唯一的方向」，並重申總統的談話強調台灣「絕對不走回頭路」，也不容許任何人、任何勢力、包含外來威權力量，讓台灣再度回到沒有民主自由的年代。

卓榮泰在社群貼文以「致敬台灣民主路上的雲與霧」為題，表示台灣在威權統治年代有無數人因表達政治主張遭受迫害、失去自由、甚至付出生命的代價，那些留在歷史檔案裡的不只是文字，更是真實生命的痕跡。

他指出，台灣能與全球民主陣營一起並肩而立，是一代又一代的人們集結不屈的意志，帶領台灣一步步走出恐懼，讓名為「自由」的種子落土；又因為一代又一代的人鼓起勇氣，不斷對那段空白時代提問，造就了今日百花齊放的「民主」，讓世界都驚艷、關注。

卓榮泰強調必須珍惜台灣今天所擁有的一切，也因為如此，我們須保存記憶、提醒彼此不遺忘，才能避免重蹈覆徹；同時，透過調查真相、還原歷史，才能讓社會真正和解，重建社會信任，並彌補對受難者及家屬們的傷害，恢復受難者的清白、尊嚴及名譽。

卓榮泰更引述賴清德總統所說，台灣絕對不走回頭路，絕對不容忍台灣社會再一次發生過去慘痛的傷害，也絕對不允許任何人、任何勢力，包括外來威權的勢力，讓台灣再度退回沒有民主自由的時代。他強調，「民主，是台灣唯一的方向」，台灣會持續堅守和平、人權與法治價值，與世界上理念相近的民主夥伴攜手抵抗威權侵擾，一起守護自由台灣。