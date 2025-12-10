世界人權日 卓榮泰：不允許任何勢力倒退台灣民主

（中央社記者賴于榛台北10日電）今天是世界人權日，行政院長卓榮泰說，「民主，是台灣唯一的方向」。台灣在過去威權統治年代，無數人因表達政治主張而遭受迫害，甚至失去生命。現今的民主是經歷許多人努力造就，政府絕不允許任何勢力或外來威權勢力，讓台灣再度退回沒有民主自由的時代。

12月10日是世界人權日，卓榮泰在臉書以「致敬台灣民主路上的雲與霧」為題表示，過去威權政府統治的年代，有無數人因表達政治主張而遭受迫害，失去自由、甚至付出生命的代價，今天台灣能與全球民主陣營一起並肩而立，是因為無數人集結不屈意志，鼓起勇氣不斷對那段空白時代的提問，讓名為「自由」的種子落土，也造就如今百花齊放的「民主」。

卓榮泰說，台灣無比珍惜現今所擁有的一切，因此保存記憶，透過調查真相、還原歷史，才能讓社會真正和解，重建社會信任，並彌補對受難者及家屬們的傷害，恢復受難者的清白、尊嚴及名譽，提醒彼此不遺忘，才能避免重蹈覆轍。

他表示，如總統賴清德所說，台灣絕對不走回頭路，也絕對不容忍台灣社會再一次發生過去慘痛的傷害，也絕對不允許任何人、任何勢力，包括外來威權的勢力，讓台灣再度退回沒有民主自由的時代。「民主，是台灣唯一的方向」，台灣會持續堅守和平、人權與法治價值，與世界上理念相近的民主夥伴攜手抵抗威權侵擾，一起守護自由台灣。（編輯：萬淑彰）1141210