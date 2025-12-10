世界人權日 總統：守護民主自由已刻不容緩

今天(10日)是「世界人權日」，賴清德總統上午前往台北賓館出席「第20屆亞洲民主人權獎頒獎典禮」。總統致詞表示，台灣持續用行動致力強化人權，面對當前全球民主倒退、地緣衝突升高，守護民主與自由已刻不容緩，他期盼不分區域、國家和黨派的人們都能團結捍衛普世價值，讓「身而為人的權利」落實在每個人身上，也讓民主的光芒持續照亮全世界。



賴清德總統出席「第20屆亞洲民主人權獎頒獎典禮」，親頒獎項肯定本屆得主「印尼法律援助與人權協會」(PBHI)在逆境中堅守人權，更串連起跨國際社群的人權行動。

總統表示，台灣的民主歷程也走過威權統治、社會動盪等種種挑戰，才有今日多元開放、充滿活力的公民社會，並在今年9月迎來解嚴天數超越戒嚴歲月的歷史里程碑，這象徵著自由與民主已在這塊土地扎根、茁壯。

廣告 廣告

總統指出，台灣持續透過行動致力強化人權，例如2022年提出首部國家人權行動計畫，今年開始推動制定新版國家人權行動計畫，也首次建立人權指標，希望提升人權保障政策的透明度與效能，而上月國家檔案館正式開幕，則是台灣轉型正義的重要里程碑，為台灣的開放政府與民主促進建立更完善基礎。

總統表示，當前全球民主倒退、地緣衝突升高，中國對台灣及周邊國家複合式威脅及攻擊，影響區域與全球和平穩定，這顯示出守護民主與自由，是各國刻不容緩的行動，總統說：『(原音)捍衛民主並不容易，鞏固民主更需要強大的決心；PBHI及許多人權團體在艱難中仍不放棄希望的精神，正是我們最好的啟發。』

總統期待未來不分區域、不分國家、不分黨派的人們都能團結彼此，捍衛普世價值，讓「身而為人的權利」落實在每一個人身上，也讓民主的光芒持續照亮全世界。