世界人權日 賴清德：3方向持續推動轉型正義
[Newtalk新聞] 台灣民主基金會今（10）日頒發第20屆亞洲民主人權獎，獲獎者為印尼法律援助與人權協會（Indonesian Legal Aid and Human Rights Association, PBHI）。對此，總統賴清德表示，台灣持續用行動，致力強化人權，包括制定新版國家人權行動計畫、中央與地方都要完整移交檔案等。他並提及，未來政府會從三個方向持續推動轉型正義，包括調查真相、還原歷史；保存記憶、向內扎根；恢復受難者的清白與尊嚴，讓國家勇於承認錯誤、彌補傷痕，讓民主與人權的根基更穩固。
賴清德致詞表示，今天是「世界人權日」，很榮幸來參加這場盛會。首先，他要代表全體台灣人民，恭喜印尼法律援助與人權協會（PBHI），榮獲第二十屆「亞洲民主人權獎」。他並感謝台灣民主基金會的努力，持續向世界展現台灣的民主信念。「亞洲民主人權獎」的頒發，除了是對國際人權價值推動者的肯定，更代表台灣與全球民主夥伴，共同堅守人權、深化自由、實踐民主的決心。
賴清德表示，就像PBHI是在逆境中堅守人權的行動者，從1996年創立以來，不僅對人權遭受嚴重侵害的人民，提供免費法律協助與諮詢，也持續監督政策，參與立法相關遊說與討論，讓公民社會的聲音能夠被納入國家政策。他說，即使面對人格抹黑，或是人身安全與自由的嚴重威脅，PBHI的成員，仍然用行動，記錄各類人權侵害案件，更與國際社會積極合作，連結烏克蘭、孟加拉等地的人權工作者，串連起跨國際社群的人權行動，令人敬佩。
賴清德指出，如同許多亞洲國家，台灣的民主歷程，也走過威權統治、社會動盪等重重挑戰，才有今天多元開放、充滿活力的公民社會。他說，今年9月，台灣迎來解嚴天數超越戒嚴歲月的歷史里程碑，這象徵自由與民主已經在台灣這塊土地扎根、茁壯。
「台灣也持續用行動，致力強化人權。」賴清德舉例，政府在2022年，提出首部國家人權行動計畫（2022-2024），今年開始推動制定新版國家人權行動計畫，徵集各界意見，廣納各項人權議題。他並指，台灣今年也首次建立人權指標，藉由參照聯合國及《身心障礙者權利公約》等公約的精神，以及聽取各界的意見，來強化各項權利項目的監測機制，希望提升人權保障政策的透明度與效能，進一步保障我國人民的人權。
賴清德提及，國家檔案館上個月已經正式開幕，這是台灣轉型正義的重要里程碑。未來，中央與地方依據法律，都必須完整移交檔案，為台灣的開放政府與民主促進，建立更完善的基礎。他說，當前全球民主倒退、地緣衝突升高，中國對台灣及周邊國家複合式威脅與攻擊，影響區域及全球的和平穩定，這顯示出，守護民主與自由，是各國刻不容緩的行動。
賴清德表示，捍衛民主，並不容易；鞏固民主，更需要強大的決心，「PBHI及許多人權團體，在艱難中仍不放棄希望的精神，正是我們最好的啟發」。他期待，未來不分區域、不分國家、不分黨派的人們，都能夠團結彼此，捍衛普世價值，讓「身而為人的權利」，落實在每一個人身上，也讓民主的光芒，持續照亮全世界。
PBHI代表Julius Ibrani致詞表示，此獎項是一個聚光燈，照向那些可能永遠不會站上舞台的人權捍衛者，包括在黑夜中記錄暴力的搜集資料者；拒絕被噤聲的記者；將恐懼化為集體勇氣的社區組織者；把震驚化為希望的行動者；以及用自身聲音發出呼喊的平凡人們。他說，這些才是真正值得這項殊榮的人。
賴清德說，未來政府會從三個方向持續推動轉型正義。 圖：張良一/攝
由於今天是世界人權日，賴清德也透過臉書發文表示，未來政府會從三個方向持續推動轉型正義，包括調查真相、還原歷史；保存記憶、向內扎根；恢復受難者的清白與尊嚴，讓國家勇於承認錯誤、彌補傷痕，讓民主與人權的根基更穩固。
賴清德指出，台灣願意把對抗威權、爭取民主的經驗，分享給仍在威權陰影下生活的人們；也會堅守和平、人權與法治價值，與世界上理念相近的民主夥伴攜手抵抗威權侵擾，因為「民主」是台灣唯一的方向。他說，台灣會堅定站在民主的最前線，讓人權與自由的普世價值，如同玉山的旭日穿透歷史陰霾，照亮台灣每一寸土地，也照亮全世界。
