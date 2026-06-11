世界佛教正心會善心接力護成長 愛心匯聚花蓮暖人心

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為關懷退除役官兵家庭失依學子成長與就學需求，世界佛教正心會秉持關懷弱勢、回饋社會精神，十一日執行長陳和慧女士代表捐助新臺幣3萬元，支持花蓮縣榮民服務處辦理退除役官兵失依學子認養活動，榮服處特別舉行捐贈儀式，表達誠摯感謝之意（見圖）。

捐贈儀式由處長蕭振嘉主持，並代表受贈，蕭處長表示，部分退除役官兵家庭因家庭變故，經濟陷入困境或主要照顧者缺位等因素，學子在成長及求學過程中常面臨諸多困難與挑戰，感謝世界佛教正心會長期關注公益慈善工作，以實際行動支持，使受認養學子在求學路上感受到社會各界的溫暖與鼓勵；更感謝新北市新聞記者職業工會黃村杉理事長媒合嘉惠本處受認養失依學子；榮服處將持續透過認養相見歡活動及各項關懷機制，結合社會善心資源，協助學子們安心就學、穩定成長。

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世界佛教正心會陳和慧執行長致詞時表示，教育是培育人才、改變命運及開創未來的關鍵，透過此次捐款達到拋磚引玉的效果，讓更多人關心並陪伴學子們成長與勇敢追逐夢想。新北市新聞記者職業工會黃村杉理事長及常務理事邵祥輝也表示，照顧失依自強學子是社會共同責任，社會公益善舉能照亮失依學子未來之路。

「善心接力護成長，愛心匯聚暖人心」，感謝世界佛教正心會、新北市新聞記者職業工會及所有關懷退除役官兵眷與學子的社會賢達，共同攜手投入公益。未來花蓮縣榮民服務處將持續鏈結各界愛心資源，落實照顧退除役官兵及眷屬工作，讓關懷與溫暖在社會中持續傳遞，陪伴學子安心成長、迎向美好未來。