世界佛教正心會慰問板橋榮家 捐贈加菜金傳遞慈悲關懷
農曆春節將至，世界佛教正心會秉持大悲行願、關懷社會的精神，執行長陳和慧代表來到板橋榮家進行春節慰問，捐贈加菜金，板橋榮家主任陳桂美親自接待並代表接受，對該會長期以來對榮民長輩的無私奉獻表達最誠摯的謝意。
世界佛教正心會不僅在節慶時提供加菜金支持，更落實長期關懷，每週固定安排師兄姐來到板橋榮家帶領長輩們共修安定心靈外，更積極導入「高智爾球 (Wiser Ball)」運動，帶動長輩健康。陳和慧執行長指出，正心會希望陪伴長輩們一起健康安心到老，且協會總會就在榮家附近，這樣的善緣讓正心會更關心板橋榮家長輩。
陳桂美主任感佩佛教正心會細水長流的慈悲關懷，榮家長輩年輕時全身心投身軍旅、保家衛國，晚年居住在榮家，最需要的就是社會的關懷與心理的寄託，感謝春節前致贈加菜金，提早為長輩們增添濃厚的年節溫暖，讓長輩們在冷冬中感受到滿滿的尊榮與愛。
