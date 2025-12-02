世界佳麗齊聚台中秋紅谷心之谷永續教育園區，共同倡議永續生活 宣示「From Heart to Earth」

美麗，不僅能在舞台上綻放光芒，更能成為守護地球的力量。2025「世界美顏小姐（Face of Beauty International 2025）」全球總決賽11月30日於台中落幕後，來自世界各國的佳麗代表於今日走入台中最具代表性的綠色地標～秋紅谷景觀生態公園，展開一場以永續生活為核心的國際倡議行動。

此次「From Heart to Earth 永續生活國際倡議行動」由心之谷永續教育園區與台中環境教育永續發展協會共同主辦，在選拔主辦單位中華民國美容美學發展協會的協助下成功促成。透過生態導覽、循環經濟體驗與國際宣言，佳麗們實際看見台中從「水泥城市」走向「韌性城市」的轉型成果，也深刻感受台灣在綠色科技與永續教育上的軟實力。

活動由心之谷創辦人文蓓蓓與蕭順基親自導覽，以秋紅谷的「滯洪、生態、微氣候調節」三大特色為主軸展開介紹。各國佳麗一路驚嘆於這座位於七期核心的城市綠洲如何兼具防災教育與景觀美學，園區內人氣黑天鵝更成為國際佳麗手機裡的亮點畫面。秋紅谷曾獲行政院公共工程金質獎，如今更成為台中向世界展示永續治理的最佳案例。

文蓓蓓在歡迎致詞中特別指出：「真正的永續，必須從心開始。」作為全台第九個、也是中部唯一的 IDGs（內在發展目標）官方推廣中心，心之谷五年來持續以「提升內在能力 × 落實永續行動」為核心，推動環境教育、文化療癒與身心靈倡議。此次與世界美顏小姐佳麗的交流，更象徵著永續行動不只是政策與技術，還包含同理心、覺察力、協作力與影響力的傳遞。

位於秋紅谷的「心之谷永續教育園區」成立五年以來，以「從心出發、共創永續」為理念，透過展覽、體驗、講座與多元文化活動推廣環境教育與綠色生活。園區結合自然生態導覽、再生能源展示、綠建築理念與藝術教育，讓市民與國際旅客在美學體驗中理解永續精神。園區積極與企業、學校、非營利組織合作，推動「永續生活倡議」與「環境教育共學平台」，連結地方行動與全球永續發展潮流，已成為台中推動永續教育的重要基地。

活動高潮落在永續倡議儀式。在觀賞舒夢蘭導演作品《守護我們的星球》預告片後，佳麗們進行跨國宣誓。

宣言由：心之谷文蓓蓓、蕭順基兩位創辦人、台中市環境教育永續發展協會理事長吳芳碧、世界美顏小姐創辦人Mila Manuel及台中市政府局處代表們共同帶領各國佳麗朗讀永續承諾。

透過「From Heart to Earth」的象徵行動，佳麗們承諾將台中所見的永續理念帶回母國，讓永續成為跨越國界的共同語言。

為了讓佳麗們以最貼近生活的方式理解永續，本次活動安排了兩項象徵台灣循環創新的特色體驗：

1. 永恆筆（Eternal Pen）：樹木的第二次生命。以果農修枝、公園修剪木為材料，透過特殊技術製作成可書寫 13 公里以上的「永恆筆」。每支筆都保留原木痕跡，佳麗們在試寫時感受到東方文化中「惜物」的生命哲學。

2. 台灣可可全果利用：黑金零廢棄的永續奇蹟。佳麗們品嚐「全豆巧克力」與「可可皮茶」，了解台灣可可如何將果莢、豆、皮完整利用，實現近零廢棄，也降低碳排放。台灣憑藉精緻農業技術，在北緯 23.5 度種出了品質驚豔全球的高海拔可可，且因在地種植、在地加工，擁有極低的碳足跡。

本次活動獲臺中市政府新聞局、經濟發展局、環境保護局與低碳城市推動辦公室出席支持。市府代表表示，近年台中積極推動：淨零排放、綠能發展、都市韌性與永續治理，並多次榮獲 APSAA、TCSA 等國際獎項肯定。透過世界美顏小姐跨國平台，台中的永續故事得以走向全球，讓更多國家看見台灣的城市創新能力。

「From Heart to Earth」不只是一句口號，而是台中城市精神的體現。心之谷永續教育園區的教育扎根、秋紅谷景觀生態公園的自然復育，共同證明了一件事：城市發展可以與自然共生，永續可以從生活開始。這次的國際交流，不僅讓世界看見台中的永續之美，也讓這份美好有機會傳遞到不同的世界角落。