世界健身-KY明年插旗泰國 全球將新增40~50間據點

世界健身-KY(2762)今天召開法說會，世界健身-KY會董事長柯約翰(中)表示，明年全球將新增40~50間據點，其中10~15家為直營店，並插旗泰國市場，泰國將採直營模式，初期先開2家直營店，泰國也為2026年海外布局的一大驅動引擎。(記者楊雅民攝)

〔記者楊雅民／台北報導〕以經營World Gym健身房崛起的世界健身-KY(2762)今天召開法說會，世界健身-KY會董事長柯約翰表示，明年全球將新增40~50間據點，其中10~15家為直營店，並插旗泰國市場，泰國將採直營模式，初期先開2家直營店，泰國也為2026年海外布局的一大驅動引擎。

柯約翰表示，泰國健身市場滲透率僅3%，人口結構為青壯年，可以接受新的健身生活方式，且泰國目前並沒有全方位的健身房服務，加上目前租賃市場為租客導向，租金下跌，將複製World Gym在台灣的成功經驗，以具競爭力的價格搶市。

泰國第1家World Gym租約已經確定，第2家還在覓點當中，展店以「獲利」為導向，選擇租金合理與投入成本較低的據點，若開始營運後，成果超乎預期，不排除會再開第3和第4間。

世界健身-KY11月合併營收達9億5969.6萬元，較去年同期成長14.24%；累計前11月營收突破百億大關，達100.15億元，年增11.95%，業績成長動能主要來自會籍收入年增17.4%，以及World Gym品牌的國際加盟經營收入，激增54.68%。

柯約翰指出，看好Pilates(皮拉提斯)為重要成長趨勢，計畫2026年於全台136家World Gym分店，全面推出專業Pilates一對一或小團體課程，採額外付費制，預估將帶動營收成長5%。

同時，將與台中指標醫學機構合作，推出全新「健康管理平台」，該數位平台可追蹤超過50項生物標記、整合營養管理App，並提供AI生成的個人化報告與私人教練指導。

