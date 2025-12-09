世界健身-KY：明年全球估增逾40據點 泰國驅動成長

（中央社記者江明晏台北9日電）世界健身-KY今天舉行法人說明會，預估2026年全球市場將新增40至50間據點，其中，在台灣與泰國會新增10至15家直營分店，其他海外市場如澳洲、巴西、墨西哥等也會拓點，看好泰國為海外布局的一大驅動引擎。

世界健身-KY為World Gym擁有者並領導全球經營權，11月合併營收新台幣9.5億元，年成長14.24%；累計前11月營收突破百億元大關，達100.15億元，年增11.95%。

廣告 廣告

世界健身-KY表示，業績成長動能主要來自較高毛利的2大營收來源，會籍收入以及World Gym品牌的國際加盟經營收入。

世界健身-KY董事長暨總經理柯約翰（John Caraccio）表示，第3季每股盈餘（EPS）1.04元，年增82%，第4季前兩個月持續成長，營收續揚、獲利率也進一步提升。

世界健身-KY表示，計畫2026年於全台136家World Gym分店，全面推出Pilates一對一或小團體課程，同時，將與台中指標醫學機構合作，推出新「健康管理平台」，可追蹤超過50項生物標記、整合營養管理App，並提供AI生成的個人化報告與私人教練指導。

柯約翰強調，2026年核心目標，為推動136家World Gym分店的同店銷售成長（SSS），將會借重並導入高價值、AI驅動的服務，來強化並提升會員體驗，2026年在台灣與泰國預計新增10至15家直營分店，並以提升獲利為主軸進行選點，加上其他海外市場如澳洲、巴西、墨西哥等，預估明年全球市場整體會新增40至50間據點。

柯約翰表示，泰國為2026年海外布局的一大驅動引擎，在泰國將採直營模式，看好泰國健身普及率仍低，且消費者健康意識抬頭、購買力提升，有如10餘年前剛起步的台灣市場，World Gym以具競爭力的價格搶市，有望複製成功經驗。（編輯：楊凱翔）1141209