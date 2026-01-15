世界先進董座：AI驅動今年半導體爆發成長 成熟製程需求也強勁

〔記者洪友芳／新竹報導〕台積電轉投資的晶圓代工廠世界先進(5347)董事長方略指出，2026年的關鍵字是 AI，預期AI發展趨勢方興未艾、勢不可擋且不可逆，全球資金正大量集中投資於AI領域，其中硬體投資占比極高，半導體在AI硬體投資中更是「重中之重」，全球在AI資料中心、伺服器、雲端及連接性方面的投資均大幅增長，在此趨勢下，他認為，2026年半導體需求將呈現爆炸性成長，成熟製程的需求也相當強勁。

就世界先進的發展與展望，方略表示，多年來，世界先進在電源管理IC、分離式元件領域投入大量研發與產能建置，相關投資預計自2026年起開始發酵，全年需求可望呈現非常健康的年對年成長，他對2026年半導體產業成長持樂觀態度。至於成熟製程的市場需求，AI帶動高階製程產能滿載，產生排擠效應，加上AI對電源管理IC與離散元件的需求同步增加，尤其在電源管理領域，綜合兩項因素的影響，今年市場對成熟製程的需求相當強勁。

世界先進昨舉辦歲末愛心餐會，以「凝聚希望，點亮生命的天空」為主題，邀請伊甸基金會、華山基金會、老五老基金會及金山里、柯湖里代表成員，約250位長輩與志工齊聚圍爐歡唱。世界先進表示，在公司同仁踴躍響應下，今年共募得超過430萬元，並由董事長代表致贈，期盼讓這份心意持續為社會注入更多正向力量，這項歲末愛心捐款今年邁入第11年，支持致力於弱勢培力的博幼基金會、新竹聲暉協會、腦性麻痺協會，以及長期關懷陪伴長者的老五老基金會、伊甸基金會與華山基金會。

