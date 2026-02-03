世界先進：第1季出貨量看增3% 平均售價下滑逾3%

（中央社記者張建中新竹3日電）晶圓代工廠世界先進今天表示，客戶已提前於2025年第4季進行庫存調整，預期2026年第1季晶圓出貨量可望增加1%至3%，產能利用率將攀高到80%至85%，產品平均售價下滑約3%至5%。

世界先進下午召開線上法人說明會，總經理尉濟時說，因客戶季節性需求減緩，及供應鏈庫存調整影響，2025年第4季晶圓出貨量約季減7%，產能利用率約75%。

展望2026年第1季，尉濟時表示，因客戶已於2025年第4季需求減緩，及進行庫存調整，預期2026年第1季晶圓出貨量可望增加1%至3%，產能利用率將攀升到80%至85%，產品平均售價下滑3%至5%，毛利率約28%至30%，

尉濟時說，因客戶需求維持穩定，訂單能見度約3個月左右。隨著電視及電子書市場展開備貨和補貨，相關顯示驅動IC需求可望復甦，伺服器電源管理晶片產品出貨持續放量。

世界先進董事長方略表示，AI相關需求強勁，世界先進AI伺服器及資料中心電源管理晶片滲透率提升，產能供不應求。2026年將針對產線大幅投資，成本上升，將與客戶合作因應。

尉濟時指出，世界先進2025年現金支付的資本支出新台幣640億美元，較原估的650億至700億元少，主要是部分採購付款條件優於預期。

除汰換並升級現有8吋晶圓粗線寬至細線寬之外，世界先進將持續投資12吋晶圓設備，尉濟時說，2026年資本支出將與2025年相當，約600億至700億元。

方略表示，新加坡12吋廠建置目前依照進度進行，甚至有一點超前，在3至4個月內，已導入試產機台超過200多台，有600個工程師進行裝機，預計2026年6、7月送出第一批樣品，希望年底都能通過認證，2027年第1季量產，客戶需求非常強勁及健康。

世界先進統計，2025年折舊費用約85.5億元，估計2026年折舊費用將約96.2億元，增加12%，是今年費用增加主要部分。（編輯：張均懋）1150203