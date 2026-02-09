世界先進1月營收達40億！年增18% 攀近年次高表現

世界先進9日於盤後公布1月營收40.12億元，月減18.62%。圖為世界先進董事長方略。資料照



世界先進今日（2/9）公佈內部自結之2026年1月合併營收約為新台幣40.12億元，由於晶圓出貨量減少，1月營收較2025年12月減少約18.62%；年增約18.37%，達到今年同期次高表現。

世界先進曾於上週法說會提出首季展望，財務長黃惠蘭表示，隨著年末庫存調整後客戶需求趨於穩定，在新台幣平均匯率31.3元兌1美元的假設下，公司預期2026年第一季晶圓出貨量將季增約1%到3%；產品平均銷售單價將季減3%到5%之間；而毛利率將介於28%到30%之間。

台積電逐步淡出8吋晶圓代工，且進行成熟製程產能優化，對世界先進為一大利多 。董事長方略上週表示，台積電是很重要的策略合作夥伴，世界先進會秉持這樣的策略合作模式，去爭取互惠雙贏局面。

世界先進股價在上週法說後連2挫，從135.5元跌至113.5元，跌幅逾16%。之後連2日回升，今日大漲逾5%，收在126元，收復5日線，但仍於10日線、月線之下。

晶圓代工2哥聯電亦於上週公佈2026年1月合併營收為新台幣208.6億元，較去年同期增加5.33%；相較2025年12月192.81億元，月增8.2%。

聯電曾於1月底法說會提出首季展望，預計第一季晶圓出貨量將維持平穩，美元平均售價維持堅挺，毛利率約20%左右，產能利用率約70%左右，2026資本支出則為15億美元。

聯電法說會後連3挫，從75.9元跌至60.7元，跌幅達20%。今日趁台股回漲，股價小幅回升至62.4元，仍位於10日線、月線之下，單日漲幅僅0.81%。

