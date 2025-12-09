世界先進11月營收年增8.6%！攀歷年同期次高 今年累計年增近一成

世界先進1至11月份合併營收約436.62億元，年增9.84%。資料照



晶圓代工廠世界先進今日（12/9）公佈自結之2025年11月份營收約為新台幣37.55億元，較去年同期34.57億元約年增8.63%，且攀上歷年同期次高，僅次於2021年11月。

世界先進財務長黃惠蘭表示，由於晶圓出貨量減少，本公司11月營收較上月營收新台幣39.09億元減少約3.94%。至於1至11月份合併營收約新台幣436.62億元，與去年同期新台幣397.52億元相較則增加約9.84%。

世界先進股價近日呈現上揚趨勢，11月21日跌至谷底價87.6元，11/25起漲，昨日盤中一度漲至93.4元，後以92.5元作收，兩週來漲幅逾5%。今日小跌0.5元，收在92元，單日跌幅0.54%。

世界先進曾於上月法說會指出，由於季節性需求減緩與供應鏈年底進行庫存調整，公司預期第四季晶圓出貨量將季減約6%至 8%之間；產品平均銷售單價將季增約4%至6%之間；毛利率將約介於26.5%至28.5%之間；此財測以新台幣平均匯率30.2元兌1美元進行預估。

世界先進亦指出，該公司依既定計畫推動產能擴充，今年總產能約343.4萬片8吋晶圓，年增1%。第四季月產能將與Q3相當，維持在29.2萬片左右。

另在訂單能見度方面，受惠於車用、工控領域的電源管理IC需求，世界先進整體訂單能見度仍具有一定水準，維持在3個月左右。第三季產能利用率為77%，估第四季產能利用將季減至74%至75%左右。

