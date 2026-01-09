世界先進2025年營收逾485億！年增一成 躍史上次高

世界先進12月營收約為新台幣49.30億元，月增31.28%，年增14.56%。資料照



晶圓代工廠世界先進今日（1/9）公佈內部自結之2025年1至12月份合併營收約新台幣485.91億元，與去年同期新台幣440.55億元相較，增加約10.30%，也成為史上營收次高的年份，僅次於2022年（516.94億）。

世界先進財務長黃惠蘭表示，由於晶圓出貨量增加，本公司12月營收約為新台幣49.30億元，較上月增加約31.28%，較去年同期43.03億元增加14.56%。

世界先進曾於上季法說會指出，由於季節性需求減緩與供應鏈年底進行庫存調整，公司預期第四季晶圓出貨量將季減約6%至 8%之間；產品平均銷售單價將季增約4%至6%之間；毛利率將約介於26.5%至28.5%之間。以上財測以新台幣平均匯率30.2元兌1美元進行預估。

世界先進亦指出，該公司依既定計畫推動產能擴充，2025年總產能約343.4萬片8吋晶圓，年增1%。第四季月產能將與Q3相當，維持在29.2萬片左右。

另在訂單能見度方面，受惠於車用、工控領域的電源管理IC需求，世界先進整體訂單能見度仍具有一定水準，維持在3個月左右。第三季產能利用率為77%，估第四季產能利用將季減至74%至75%左右。

世界先進股價從今年初起漲，去年底以92.1元封關；本週已連漲4日，今日盤中最高飆至115元，股價攀至一年多來新高（自2024年9月後）。今日收盤價108.5元，連日來漲幅達17.8%，漲勢相當驚人。

