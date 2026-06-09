世界先進5月營收年增近2成 今年前5月業績突破200億大關

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世界先進5月營收約42.42億元，月增5.35%、年增19.48%，達到歷年同期次高。資料照



晶圓代工世界先進今（6/9）公佈內部自行結算之2026年5月份合併營收約為新台幣42.42億元，月增5.35%、年增19.48%，達到歷年同期次高表現，僅次於2022年5月（53.2億）。

世界先進財務長暨發言人黃惠蘭表示，由於晶圓出貨量增加，世界先進5月營收較上月營收增加5.35%。至於1至5月份合併營收約208億元，與去年同期相較則增加約8.48%，也是歷年同期次高表現。

世界先進曾於上季法說會提出第二季展望，受季節性需求和客戶庫存補充的推動，預計2026年第二季度晶圓出貨量將季增11%至13%，產品平均銷售售價將季增2%至4%。毛利率預計在31%至33%之間，匯率按新台幣兌美元31.3元計算。

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世界先進也宣布調整新加坡子公司 VSMC 12吋晶圓廠的營運規劃。總經理尉濟時指出，為加速營運規模提升並降低資本支出需求，世界先進與客戶達成協議，將採取「客戶寄託機器設備」模式，由世界先進接單後轉包給 VSMC 生產。

在投資規模方面，因客戶寄託設備降低資本需求，總投資金額從原本78億美元下修，世界先進與恩智浦（NXP）將分別注資24億美元（持股60%）與16億美元（持股40%）。剩餘27億美元資金將由客戶保證金、貸款及政府補貼支應。

在量產時程部分，新加坡廠已於2024年下半年動工，並於2027年第一季量產。2029年滿載月產能約為4.4萬片，已被客戶預訂一空。由於第一期產能供不應求，世界先進已針對第二期廠進行初步評估。

世界先進預計今年全年資本支出維持在新台幣600至700億元，其中85%將投入新加坡 VSMC 12吋廠建設。隨著設備優化，全年折舊費用預估將年增12%達96億元。

面對整體產業環境，世界先進看好今年下半年產能利用率將攀升至85%至90%區間，表現將優於業界平均值。儘管新加坡12吋廠在2027年量產初期將帶來較高的折舊壓力，進而影響短暫毛利表現。但董事長方略強調，至2029年之前，每年每股4.5元現金股利政策維持不變。

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