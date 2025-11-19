世界兒童日麻豆親子購物節週六總爺藝文中心登場 親子市集遊戲闖關加滿額摸彩

麻豆區長楊政舉及麻豆商圈文化觀光發展協會理事長陳瑞忠、總幹事王銘進、常務監事莊維興等為麻豆親子購物節宣傳造勢。（記者李嘉祥攝）

▲麻豆區長楊政舉及麻豆商圈文化觀光發展協會理事長陳瑞忠、總幹事王銘進、常務監事莊維興等為麻豆親子購物節宣傳造勢。（記者李嘉祥攝）

在世界兒童日的溫暖氛圍中，臺南市政府經濟發展局指導、臺南市麻豆區公所主辦、麻豆商圈文化觀光發展協會合辦的「2025世界兒童日－麻豆親子購物節」預定11月22日於總爺藝文中心盛大登場，區公所並於禮堂舉行宣傳會，現場展示商圈精選在地特產，麻豆區長楊政舉及協會理事長陳瑞忠、總幹事王銘進、常務監事莊維興等說明活動精彩內容，有親子市集、遊戲闖關及滿額摸彩，邀親子踴躍參與盛會。

廣告 廣告

為帶動地方經濟及響應市府臺南購物節活動，麻豆區公所去年起辦理購物節，今年活動以「親子同樂、幸福加倍」為核心精神，串聯市集、DIY體驗、親子闖關、精彩舞台表演與購物滿額贈禮，邀請市民到麻豆迎接專屬孩子與家庭的快樂節日。

市長黃偉哲表示，麻豆是臺南重要農業區，有深厚人文底蘊，從總爺藝文中心的歷史文化能量，到麻豆老街的傳統市井魅力，再到近年豐富的親子活動與假日市集，商圈在地化與創新化成為民眾假日出遊首選；市府長期推動友善兒少政策，希望用活動讓孩子感受世界兒童日的精神，並吸引家庭走入各區，形成正向的互動與消費循環，邀請市民與遊客在11月22日一起到麻豆同樂，享受最暖心的親子時光。

經發局長張婷媛說，麻豆親子購物節串聯地方團體與農會，以故事、市集、遊戲與表演，打造兼具文化與趣味的家庭盛典，歡迎攜家帶眷前來參與，一起用笑容填滿麻豆的美好假日。

楊政舉區長指出，世界兒童日象徵著「尊重兒童、守護權益、陪伴成長」，因此今年特以「親子」為出發點，結合總爺藝文中心文藝環境，打造安全、有趣、充滿陪伴感的假日市集，現場規劃親子闖關遊戲、繽紛泡泡秀、DIY手作區、在地美食與農特產市集、主題舞台演出及摸彩等多重亮點，讓孩子可以在音樂、遊戲、創作與互動中探索世界，也讓家長在市集中感受購物的愉快與地方文化魅力，從早到下午都能玩得盡興。

陳瑞忠理事長強調，為鼓勵民眾走入商圈、支持在地店家，特推出「消費滿額贈 × 加碼摸彩券」雙重活動，活動期間於現場市集消費滿指定金額即可獲得限量贈品，滿額再加送摸彩券，於活動尾聲公開抽獎，獎品豐富，有機會把家電好禮帶回家；現場除孩子可以闖關拿獎勵、體驗手作、欣賞音樂與舞蹈，大人也能在市集中品味麻豆特有農產，如麻豆柚子、伴手禮、在地小吃等，體驗最道地的地方風情。