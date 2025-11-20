世界兒童日 關切巴基斯坦童工困境

11/20世界兒童日，凝聚對兒童的關注，增進孩童福祉。巴基斯坦是童工氾濫嚴重的國家之一，全國竟然四分之一的家庭，都有聘請至少1名童工做家務，年齡介於10到14歲。但其實這是法律和社會氛圍默許的殘忍產物，接下來這則報導，是法新社記者深赴巴基斯坦最大城喀拉蚩，採訪到多名女童，貧窮導致失學，小小年紀就得跟著媽媽幫傭，還被禁止與雇主家庭的孩子交談，也嚴禁碰觸玩具，上學的渴望，埋沒於現實裡。

每天必經之路，有學校。一牆之隔，卻是最遙遠的距離。

13歲童工失學者 薩妮雅：「如果我有上學，應該不是現在這樣，以前我是想當醫生的。」

就算全臉打碼，依然感受得到凝重氛圍。法新社記者在巴基斯坦校園，訪問童工受害者。

童工失學者的母親 奈瑪：「當我洗碗時，女兒就擦地板，如果我備菜，她就負責洗菜，當我煮飯時，她在旁幫忙，像是準備香料，或搭個手協助。」

13歲童工失學者 阿米娜：「我心裡是想去上學的，但家裡情況不允許，根本不可能，我去幫傭的家庭，從來沒有人建議我重回校園，自從我輟學以後，從未有人談起或是鼓勵我復讀，我自己的家庭情況很不好，這也是我不能繼續上學的原因。」

13歲，對書本很陌生，對幫傭卻駕輕就熟。

巴基斯坦總人口2.55億，高達四分之一家庭，都有聘請至少1名非法童工做家務，年齡介於10到14歲。

兒童權利保護協會專案經理 米爾札：「兒童是最廉價的勞工，他們在社會非常底層做工，他們一個月可能賺不到7美元，代價卻是犧牲一整個童年，完全沒有公平正義可言。」

巴基斯坦律法對童工缺乏明確定義，只有聯邦法律提及，禁止14歲以下在工廠等不安全或危險環境工作。信德省有更嚴格規定，雇用兒童當幫傭，將坐牢或罰緩，但形同虛設，很少有人遭到起訴。

信德省社會事務部長 塔爾普爾：「(童工氾濫)這情況令人震驚，摧毀了孩子們的未來，他們沒有在適切的年齡玩耍和學習，而是被迫做工。」

童工遭雇主施虐重傷或致死的事件，在巴基斯坦層出不窮，但施暴雇主頂多只需繳納罰金就能保釋。社會氛圍形成一股殘忍的默契，認為童工便宜又相對服從，甚至把輿論推向，是在保護弱勢兒童。

