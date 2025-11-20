世界公視大展！我獨自上網.七日斷網挑戰

圖/公共電視

2025年公共電視的「世界公視大展」，收錄丹麥紀錄片《我獨自上網》（Home Alone Online）。99%兒童都有網路足跡，但片中50位青少年不能告訴爸媽的是，主要社群平台，如YT、IG、抖音上，多得是腥羶色的有害內容。他們唯一能做的是，在無人管控的數位遊樂場，當自己的守門員。影展也介紹另一部西班牙的實境節目《七日斷網挑戰》（Screen-Trapped: The Challenge），其中十位12到19歲的青少年，展開一周的「數位斷捨離」。

紀錄片《我獨自上網》片段：「我到現在還是忘不了抖音上的那影片。他拿著槍坐在那邊，一開始他只有開些玩笑，但最後突然說『再見了各位』，然後對自己開槍。」

社群平台上滑到的影片，從一開始的正常，到畫面一轉...

紀錄片《我獨自上網》片段：「他的腦漿跟破碎的頭顱散落各處。」

這是由50位13到18歲丹麥青少年，所分享的「我獨自上網」經驗。

紀錄片《我獨自上網》片段：「數位侵害的問題相當普遍。有30%兒童和50%青少年，曾在網路上看過令人不適的內容。」

丹麥紀錄片《我獨自上網》中，呈現超過99%兒童有網路足跡，但他們無法向爸媽開口的是，網路上的內容，能用「腥羶色」一詞概括。血腥暴力、煽情和色情，全在一「滑」之間。

紀錄片《我獨自上網》片段：「它自己出現的。」

有害內容，尤其出現在主要社群平台，如YouTube、Snapchat、IG和抖音，他們因此難以啓齒。

紀錄片《我獨自上網》片段：「爸媽會替我害怕，開始過度保護我，然後叫我把社群都刪掉。這是我最怕的，因為我朋友都在社群上。我也都透過社群聯絡他們。」

每5個孩子中就有一人，怕一旦開口，用來娛樂、自創內容、建立個人品牌，和正常社交生活的渠道，全面遭到防堵。他們唯一能做的是，在無人管控的數位遊樂場，當自己的守門員。但他們即將不再是獨自上網。

紀錄片《我獨自上網》片段：「給家長的簡報，第一鏡。我們(拍攝團隊)剪輯這些青少年看過的影片，並讓家長看這些影片與孩子的訪談。」

片中導演當橋梁，串起數位原住民——青少年，以及他們的家長——出生在沒有網路和社群時代的數位移民。

紀錄片《我獨自上網》片段：「我從來沒想過他會看這種影片。看到影片，我會覺得自責，而我兒子諾亞也是。我生氣的是這種內容竟能被上傳。你永遠可以跟老媽分享這些事，好嗎？」

數位產業，藉由演算法抓住人們的注意力，而最吸引的往往是陰暗面。不過在遍佈未知的網路世界中，父母、政府和社群平台業者，會陪著兒童和青少年並肩同行。

實境節目《七日斷網挑戰》片段：「我們想知道，如果整整一周，都不用手機和3C產品會如何？」

關注到每個人的日常生活，都困在螢幕中，西班牙實境節目《七日斷網挑戰》，則向加泰隆尼亞10位12到18歲的青少年下戰帖，「整整斷網一周」。

實境節目《七日斷網挑戰》片段：「要跟手機說再見嗎？不。」

當一天之中，除了睡覺，其他時間都會掛在網路上接觸的所有產物，社群平台、劇、電影、電動、音樂，一瞬間消失，他們沒有手機的第一個早晨，一片空白。

實境節目《七日斷網挑戰》片段：「只能邊吃邊看著時鐘，那是智慧烤箱的時鐘，我現在早餐時間都這樣度過。我整個早上就坐在這，因為我無事可做，只能盯著牆，現在很無聊，不知道要幹嘛。」

他們從空白回歸生活的本質。

實境節目《七日斷網挑戰》片段：「看看我會找到什麼。我的天啊，不知道那是什麼。我也不知道那是什麼。」

1天三分之一時間要打電動的喬爾，改玩桌遊。已經不畫畫的尤里，重拾畫筆。愛玩農場遊戲的莎拉，在現實中種起了菜。節目中的每個青少年，用7天時間，打開對世界的認識，儘管在這期間，還是有失控的時候。

實境節目《七日斷網挑戰》片段：「我試過要打開這個鎖手機的盒子，任務失敗，證據(斷掉的棍子)還留在裡面。」

斷網，他們都做到了！但當節目組詢問他們，是否願意再繼續一周的「數位斷捨離」，這是每個人不約而同的回應。

實境節目《七日斷網挑戰》片段：「不可以，不行，不可以！」

