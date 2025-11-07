世界公認最難！ 瑞士「約德爾唱腔」拚進文化遺產

瑞士政府最近向聯合國教科文組織提出申請，希望將約德爾唱法列入其「非物質文化遺產」名錄，結果預計在今年底前揭曉。

約德爾唱法被許多音樂專家視為全球最具挑戰性的歌唱技巧之一。這種唱法的特點是歌者在山谷間高歌時，聲音能夠穿透山林、在阿爾卑斯山脈間迴盪。雖然約德爾這個名詞對許多人而言可能相當陌生，但它的影響力已經滲透到許多家喻戶曉的音樂作品中。電影「真善美」中的配樂「孤獨的牧羊人」就是一個典型例子，這首歌中的真假音轉換正是以約德爾唱腔方式呈現。

琉森應用科技大學教授Nadja Rass表示，她認為瑞士其實有五種語言，除了德、法、義、羅曼什四種官方語言外，第五種就是約德爾。Rass的說法凸顯了約德爾唱法在瑞士文化中的重要地位，不僅是一種歌唱技巧，更被視為一種文化語言。

約德爾唱法的影響力已經超越了瑞士的地理邊界。過去一世紀，它已逐漸從牧童傳遞訊息的實用工具，轉化為流行的歌唱形式，並對古典音樂、爵士樂以及美國鄉村音樂產生了深遠的影響。甚至在近年來，一夕爆紅的洗腦神曲「Chicken Attack」也巧妙地運用了約德爾唱法，展現了這種傳統唱法在現代音樂中的生命力。

如今，瑞士政府已經正式向聯合國教科文組織提出申請，希望將約德爾唱法列入「非物質文化遺產」名錄，但結果需要等待到今年底才能揭曉。

