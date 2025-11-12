世界冠軍教練月領四萬、升遷無望 張啓楷批體制僵化運動部應監督改革

民眾黨立法院黨團副總召張啓楷12日呼籲，運動部應立刻改革，不要再以「無奈」當藉口。（圖／張啓楷辦公室提供）

民眾黨立法院黨團副總召張啓楷今（12）日指出，台北市東門國小棒球隊奪下威廉波特世界少棒錦標賽冠軍，這是台灣29年來首度登上世界之巔，卻傳出教練駱政宇服務十年薪水仍僅四萬元、升遷無望，甚至奪冠成績未列入聘任考核。他痛批，「冠軍都留不住，還談什麼培訓國手？體制僵化已經讓熱血被現實消磨殆盡。

張啓楷表示，該名教練長年依靠體育署「計畫型教練」補助維持聘任，地方政府卻遲未設立專任缺額，導致優秀教練陷入無法晉升、隨時被解聘的困境。他當場要求運動部與教育部、人事總處聯手檢討，建立全國統一的基層教練薪資標準與升遷制度，並將國際賽事成績納入考核，不要再讓基層教練為了熱情繼續吃苦。

張啓楷再指出，體操協會與足球協會亂象不斷，證明運動部對協會監督嚴重失能。從瑞莎揭露的體操協會黑箱、裁判與教練餐敘涉利益衝突，到足球協會亞洲盃後勤出包、五人制代表隊簽證延誤，體壇的官僚與失職問題一再重演。部長李洋是素人，但至少有改革勇氣；次長鄭世忠身為老體系出身，更該幫他，而不是繼續被罵。

張啓楷強調，運動部不能再以「無奈」當藉口，應立即著手建立體育協會利益迴避與監督機制，成立基層運動倫理與申訴中心，讓教練與選手有安全的發聲管道。他並呼籲，協會會議應全程錄音錄影並公開，選手代表與民間專業人士要參與決策，「體育改革不是靠口號，而是要讓努力的人能被看見、讓失職的人被記帳，否則設一個運動部又有什麼用？」

