世界冠軍編舞師 Moana Davis 空降台鋼科大 新台潮舞團火熱徵選中！
【記者 王苡蘋╱高雄 報導】台鋼科技大學持續推動校園國際化，今年再攜手桂田文創、Wing Stars啦啦隊與享譽世界的紐西蘭舞團 The Royal Family，共同啟動全臺矚目的「Make the Taiwan Wave 新台潮計畫」，正式於台鋼科大展開舞團預備生甄選。活動結合國際級編舞能量與台灣在地文化，期待培育能在國際舞台綻放的舞蹈新秀。
此次計畫由桂田文創娛樂股份有限公司與 Wing Stars 啦啦隊規劃主辦，特別邀請 The Royal Family 擔任技術合作夥伴，甄選地點更首度設在台鋼科技大學。最大特色是導入 The Royal Family 的專業舞蹈訓練與原創編舞系統，預計選拔具備扎實舞蹈能力的預備生，於明年 3 至 8 月展開階段式密集培訓。入選學員將每月集中兩週接受訓練，並共同排演結合台灣文化元素與國際舞風的原創作品，打造屬於新世代的 TW-POP 新台潮。
被選中的預備生不僅能與國際級師資零距離交流，更可能成為未來專業舞團核心成員，為台灣邁向全球舞壇累積新動能。
The Royal Family 長年以高難度、零失誤著稱，是歐美許多巨星演唱會的御用舞團。本次特別指派國際金牌編舞師 Moana Davis 擔任甄選與訓練首席編舞。Moana Davis 曾獲 World Dance Crew 金牌，並多次參與 The Royal Family 世界巡演，其指導經歷橫跨 Rihanna 演出、FIFA、NIKE、杜拜世界博覽會、新加坡 Full Out 街舞盛宴等大型活動，亦與 Parris Goebel 共同負責 Doja Cat 在 Coachella 與巴黎 Vogue World 的表演編舞，是深受全球舞壇矚目的頂尖人才。
台鋼科技大學校長陳天惠表示，當前全球流行文化由韓流、K-POP 引領，但台灣其實擁有許多深具魅力的文化符號與舞蹈元素，值得被重新看見並以現代流行語彙呈現。「新台潮計畫」在台鋼科大舉行，讓全體師生深感榮幸。不僅能讓學生更貼近國際舞蹈趨勢，也能透過跨文化交流拓展全球視野。他並鼓勵全國大專院校熱愛舞蹈的青年踴躍報名，在 Moana Davis 與國際級團隊的指導下，朝專業舞者與國際舞台邁進。
台鋼科大指出，此次計畫不僅是一場甄選，更是培養新世代舞蹈實力與文化自信的重要里程碑。期待透過跨界合作，讓「新台潮」成為台灣流行文化的新象徵，並帶動更多青年勇敢展現自我、走向世界。（圖╱台鋼科大）
