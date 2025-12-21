世界冠軍耶誕麵包義賣 蔡約群：培養酵母如自己孩子

（中央社記者蕭博陽南投縣21日電）埔里名店主廚蔡約群與團隊奪耶誕麵包世界盃冠軍，他今天分享賽前1年集訓逾300小時，並不斷調整培養酵母；業者今天也義賣1顆耶誕麵包，善款1萬2000元捐助弱勢兒少。

2025世界盃耶誕麵包大賽（Panettone World Championship）10月在義大利舉行，台灣隊由陳詩絜領軍，與主廚蔡約群、賴怡君、楊世均參賽，以完美天然酵母技術，細緻風味層次與創新食材搭配，成功征服評審與現場觀眾，在多項目獲第1名，最後贏得總冠軍。

廣告 廣告

蔡約群是埔里18度C巧克力工房主廚，業者下午辦理耶誕市集，邀中華職棒味全龍啦啦隊韓籍成員李多慧出席義賣她親手點綴的耶誕麵包，由1名男子以新台幣1萬2000元競標獲得，善款捐贈陳綢阿嬤社會福利基金會，蔡約群也向遊客分享製作冠軍耶誕麵包關鍵要素。

蔡約群向中央社記者表示，這款耶誕麵包難度在於須自行培養天然酵母，1顆麵包製程需3天時間，雖然製作耗時，但香氣非常飽滿；這次出國比賽奪冠關鍵歸功團隊在細節、時間點、集訓等皆全方位落實，而製作好吃的耶誕麵包重點在於足夠了解酵母，將酵母如同自己孩子去了解，越能調整、掌握，就越能呈現香氣。

培養酵母與環境溫度、溼度有關係，團隊在比賽前10天就到義大利提前準備，他表示，團隊須先熟悉當地環境進而調整製程；另外，團隊1年內投入超過300小時集訓，每次訓練就是不斷調整，也謝謝Feeling18 18度C巧克力工房在背後全力支持，讓他專心備戰獲佳績。

耶誕麵包（Panettone）是義大利耶誕節知名甜點，做工繁複。蔡約群說，他製作的耶誕麵包運用埔里純淨水源培育天然酵母，融合埔里香草等在地原料，麵糰須放在攝氏26至27度環境下，從天然酵母續養、完成發酵，至少花費48至72小時，再烘焙而成，麵包切開立即散發香甜風味，口感更是蓬鬆。（編輯：陳仁華）1141221