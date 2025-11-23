世界冠軍舞團抵台展開魔鬼訓練 Wing Stars預告快閃三大城市秀成果

台鋼集團桂田文創啦啦隊Wing Stars向來以整齊劃一的舞步、親切活力的形象，身受粉絲喜愛，在各大活動與賽事中累積高人氣；為持續增進舞蹈實力，世界冠軍舞團The Royal Family近日再度受邀訪台，與Wing Stars展開為期五天的密集訓練。女孩將於台南、高雄與台北三地城市景點快閃演出，展現訓練成果。

主辦單位今(廿三)日說明，今年八月，The Royal Family就曾與Wing Stars進行國際交流，近日再度來台，展開更深入的合作。這次集訓由首席編舞師Moana Davis親自指導，Moana Davis擁有豐富的舞台經歷，曾與Rihanna蕾哈娜、Doja Cat蜜桃貓朵佳等國際巨星合作，並參與FIFA、NIKE等大型品牌活動，具豐富編舞經驗。

Wing Stars二十四位本土成員全體到齊，接受高強度且充滿挑戰的舞蹈課程，堪稱「魔鬼課表」；過程中，不少女孩因全力投入造成身體不適，成員們在社群平台上相互加油打氣，湧入粉絲不捨留言「好心疼」。儘管面臨高壓訓練，女孩仍展現高度專業，全力完成課程。

快閃演出將於明(廿四)日於台南孔廟、十一月廿八日於高雄流行音樂中心，以及十二月五日於台北101依序登場，演出將釋出驚喜小彩蛋，邀請粉絲親臨現場揭曉。詳細地點與時間資訊，請持續關注Wing Stars官方Instagram。