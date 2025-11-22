世界冠軍舞團抵台訓練！Wing Stars快閃3城市秀成果
台鋼集團桂田文創啦啦隊Wing Stars向來以整齊劃一的舞步、親切活力的形象，身受粉絲喜愛，在各大活動與賽事中累積高人氣。
為持續增進舞蹈實力，世界冠軍舞團The Royal Family近日再度受邀訪台，與Wing Stars展開為期五天的密集訓練。女孩將於台南、高雄與台北三地城市景點快閃演出，展現訓練成果。
今年八月，The Royal Family就曾與Wing Stars進行國際交流，近日再度來台，展開更深入的合作。本次集訓由首席編舞師Moana Davis親自指導。
Moana Davis擁有豐富的舞台經歷，曾與Rihanna蕾哈娜、Doja Cat蜜桃貓朵佳等國際巨星合作，並參與FIFA、NIKE等大型品牌活動，具豐富編舞經驗。
Wing Stars 24位本土成員全體到齊，接受高強度且充滿挑戰的舞蹈課程，堪稱「魔鬼課表」。過程中，不少女孩因全力投入造成身體不適，成員們在社群平台上相互加油打氣，湧入粉絲不捨留言：「好心疼」。儘管面臨高壓訓練，女孩仍展現高度專業，全力完成課程。
訓練結束後，將由第一屆成員瑈瑈、JC、圈圈，以及第二屆成員芃芃、會晴、ET以及尼莫，共七位成員代表，以街頭快閃形式率先公開成果。
快閃演出將於11月24日於台南孔廟、11月28日於高雄流行音樂中心，以及 12月5日於台北101依序登場，演出將釋出驚喜小彩蛋，邀請粉絲親臨現場揭曉。
