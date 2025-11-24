世界冠軍評審坐鎮 家樂福第四屆INLOVE CAFÉ挑戰賽掀咖啡熱潮 19

CNEWS匯流新聞網記者王佐銘／台北報導

咖啡香將再次飄滿全台！由家樂福主辦的「第四屆 INLOVE CAFÉ 全國咖啡挑戰賽」將於11月29日在台北家樂福桂林店戶外廣場及台北花園酒店盛大登場。今年比賽延續「愛咖啡、愛地球、愛永續、愛分享」品牌精神，首次推出「社會組手沖賽」與「學生組創意咖啡調飲賽」雙賽事並行，不僅吸引全台咖啡職人與學生踴躍參加，社會組更在短時間內即額滿，再度掀起咖啡圈討論熱潮。

活動今年首度走進量販通路現場舉辦，並邀集四位世界冠軍領銜的專業評審團坐鎮。桂林店戶外廣場將同步打造咖啡甜點市集，由「Feeling18巧克力工房」、「反應過激的貓」雞蛋糕、日本空運來台的「根本在旅行」、阿里山知名冠軍莊園「鄒築園」、台北花園酒店「花比麵包坊」、金賞攤位「迷上甜點.com」等10家品牌輪番登場，為觀賽民眾帶來更豐富的味覺體驗。賽事結果預計於當日下午4點公布，並於4點30分舉行頒獎典禮，Uni Girls啦啦隊將以活力演出揭開最高潮。

INLOVE CAFÉ為家樂福自有現煮咖啡品牌，以「樂福」為名，採用國際「雨林聯盟」認證豆與在地莊園咖啡豆，希望以永續理念打造更純淨的咖啡選擇。今年賽事指定的INLOVE CAFÉ濾掛式掛耳咖啡包，採100%雨林認證豆，風味濃厚、帶堅果及巧克力香氣、尾韻具楓糖甜感；同場使用的屏東巴魯那莊園豆則以水洗法處理，散發李子、丁香、檸檬皮等清新香氣，並曾獲COFFEE REVIEW高分肯定。

賽事陣容同樣令人矚目，由崑山科大施智偉教授擔任總召、國宴咖啡師吳原炳指導，並由國內外頂尖職人共同組成評審團，包括2024世界盃烘豆台灣冠軍劉千如、2024世界盃拉花大賽冠軍謝溢宸、2024與2023世界虹吸咖啡大賽冠軍張維欣及簡嘉程，以及創意咖啡賽事獲獎者王琴理等，以最專業、最公平的標準選拔新星，期望從比賽中發掘下一位世界冠軍。

今年新增的社會組手沖挑戰賽開放全台咖啡師、店家及愛好者角逐，報名瞬間額滿，顯示台灣咖啡市場的高度熱度。選手將在舞台上展現沖煮技術與表現力；而學生組創意調飲賽鼓勵年輕選手以日常食材激發靈感，展現屬於新世代的咖啡創意。家樂福期望透過舞台，啟動更多青年投入咖啡專業，促進文化扎根。

為鼓勵選手勇於挑戰，今年總獎金超過十萬元，手沖社會組冠軍可獲5萬元獎金，學生組冠軍則可抱回3萬元；另設評審團獎與多項佳作獎，從獎金到舞台皆希望讓更多具潛力的咖啡人被看見。家樂福期盼透過這項年度咖啡盛事，持續推動台灣咖啡文化，讓職人精神在國際舞台持續發光發熱。

