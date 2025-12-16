世界冠軍魔鬼特訓舞風全面升級 Wing Stars環島舞蹈快閃任務解鎖

台鋼集團桂田文創啦啦隊Wing Stars近期展開環島任務，在台南孔廟、高雄流行音樂中心以及台北101等地進行了多場城市舞蹈快閃活動。這些快閃表演以「任務解鎖」的形式，提前釋出了全新編舞的片段，展現出Wing Stars在接受世界冠軍舞團The Royal Family魔鬼特訓後的驚人成果。雖然只是未完整公開的數十秒片段，但其展現出的氣勢與能量，已讓粉絲深刻感受到 Wing Stars的舞蹈正在全面升級。

世界冠軍特訓成果 氣勢跳脫啦啦隊框架

這次快閃，是Wing Stars首次以公開形式展現特訓後的蛻變。七位代表成員瑈瑈、JC、圈圈、芃芃、會晴、ET、尼莫擔任了這趟環島任務的執行者，向粉絲呈現訓練成果，並搶先釋出全新編舞片段。

儘管每場演出時間極短，但其內容卻已跳脫以往台灣啦啦隊常見的表演方式。無論從隊形變化還是整體氣勢來看，Wing Stars 都展現出截然不同的能量與舞風。

粉絲直呼「雞皮疙瘩」 執行長驚呼像換人

Wing Stars的這次轉變，許多粉絲紛紛留言，表示「第一次覺得啦啦隊跳出舞團級的能量」、「光是快閃片段就雞皮疙瘩」、「她們真的跟以前不一樣了」。

桂田文創執行長謝汶芳也在觀察這趟環島任務後，深刻感受到成員的蛻變。謝汶芳表示，環島後半段再看到女孩們，跟一開始的氣場完全不同，「那種自信、那種堅定，像換了一群人」。

克服極限挑戰 完整版明年正式揭曉

這趟從台南到高雄、台東再到台北的環島任務，女孩們面臨了疲憊、天氣變化以及場地轉換等一系列挑戰。然而，女孩們每一站都以更穩定、更投入，以及更具能量的狀態完成了演出。

目前粉絲所見的快閃片段，僅是全新舞蹈的局部釋出。這個展現全新舞風的完整版作品，將於1月11日Wing Stars成軍二週年粉絲見面會上正式揭曉。屆時，Wing Stars將以嶄新面貌，帶領大家見證台灣啦啦隊舞蹈能量的全面升級。

環島任務仍持續在官方平台釋出更多花絮與片段，更多1/11週年活動資訊，敬請持續關注Wing Stars官方 Instagram：https://www.instagram.com/wing_stars_official/