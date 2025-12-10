世界刮運動休閒風 竣邦機能布是國際大牌背後狠角色

全球運動休閒熱潮升溫，竣邦的機能布悄悄穿上無數國際名牌，成為運動休閒風背後真正的推手之一。圖／翻攝自竣邦

生產主基地位於越南的機能布料製造商竣邦-KY（4442），近年在全球供應鏈中，穩步擴張客戶版圖。身為Tier2供應商，竣邦深耕機能布料領域，合作涵蓋戶外、運動與工裝等多項產業。不僅與Nike、Under Armour等國際運動品牌建立穩固合作關係，也供應給Canada Goose、Burton、CARHARTT等頂尖品牌，甚至與日本大型代理商伊藤忠（ITOCHU）合作，展現其在全球市場的關鍵地位。

竣邦在機能布料產能布局上展現長線策略。執行長蕭志偉指出，公司將於2026年初在越南啟動自有染整廠建設，2027年第一季投產，且會進一步強化東南亞供應鏈布局。由於尼龍布料技術門檻高、染整難度大，越南供應量偏稀缺，竣邦已與中資、台資、韓資紗線供應商合作，逐步建立在地供應鏈，更不排除未來自行設立尼龍紗線廠。

全球戶外休閒風潮強勢延伸下，竣邦正透過擴大國際品牌客群、深化中高階機能服飾合作、並提前布建越南產能與供應鏈。之前因為川普關稅之亂而被拖慢腳步的戶外品牌訂單，如今已全面回到常態、市場全面回暖。竣邦趁勢也與主要客戶推進高端新品牌與新產品線，讓公司業務結構更健康，長期成長動能更明確。

像是在跨界聯名風潮下，竣邦主力運動品牌客戶將於今年第四季推出跨界聯名新品牌，目前專案開發與接單已啟動，有望從明年上半年開始挹注出貨力道，讓運動領域成長動能再升級。

展望2026年，世界盃足球賽、冬季奧運、世界棒球經典賽等國際運動盛事將陸續登場，各大運動品牌已提前投入新一輪產品研發與機能升級。竣邦已與多家客戶同步開發相關系列。蕭志偉表示，雖然賽事出貨佔比不大，但能見度極高，可望帶動後續合作與品牌認同。

運動休閒日常化已成全球趨勢，使機能布料從配角躍升為服飾主角，不僅拓展應用場景，也推升市場規模。竣邦指出，運動領域已成公司最大成長引擎，營收占比超過六成，與主力品牌開發案逐年增加，使運動領域銷售連續三年創高。

除了運動與戶外市場，竣邦近年亦積極拓展日本品牌客戶市場，成功打入伊藤忠與UA Japan合作的供應鏈，今年已有多項專案進入量產，在日本市場取得重要進展。依照目前日本客戶需求回饋，明年訂單有望持續帶來穩健貢獻。

竣邦強調，透過深化品牌合作、提供客製化解決方案、建立穩定供應鏈與靈活生產能力，公司將能更有效滿足品牌客戶提前備貨、縮短開發時程的需求，牢牢卡位全球機能布料市場的成長浪潮。

執行長蕭志偉（右）表示，「掌握趨勢與客戶需求x研發設計x供應鏈管理」是竣邦核心競爭力。圖／竣邦



