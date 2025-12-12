２０２５世界原住民族傳統運動會圓滿閉幕

２０２５世界原住民族傳統運動，國內團體總錦標由泰雅族Atayal奪得。（記者鄭伯勝翻攝）

記者鄭伯勝／屏東報導

２０２５世界原住民族傳統運動會經過三天的競技後，十二日傍晚於屏東縣立來義高中田徑場舉行閉幕典禮，在團體精神總錦標頒獎及傳統樂舞與祝福聲中落幕，為這場凝聚來自十個國家、二十八支代表隊約一千一百名選手的原住民族國際運動盛會畫下圓滿句點。

２０２５世界原住民族傳統運動會，國際團體總錦標由紐西蘭New Zealand奪得。（記者鄭伯勝翻攝）

原民會主委曾智勇表示，過去三天的比賽中，不僅看見選手在競技場上的精彩表現，更看見語言不同、文化不同的選手在場邊互相鼓勵，展現原住民族運動特有的「競技不是分出高下，而是彼此成就；勝利不是個人的，而是大家共享的。」精神，這份真誠的友誼與支持，是本屆運動會最珍貴的收穫。

曾智勇強調，首次在臺灣舉辦世界原住民族傳統運動會，是一項具有歷史意義的里程碑。透過競賽、文化展演與國際交流，使不同地區原住民族之間的連結更加緊密，讓世界看見原住民族文化的美與力量。他也向所有國際代表隊表示「無論你來自哪一個島嶼、哪一片海洋，臺灣永遠歡迎你們的到來。

此次運動會國際隊由紐西蘭New Zealand獲得團體總錦標、國內則由泰雅族Atayal獲得團體總錦標。