世界原住民族傳統運動會屏東登場 偵爆犬萌出擊

〔記者陳彥廷／屏東報導〕世界原住民族傳統運動會今年首度「登台」，就到屏東來義鄉的來義高中舉行，有多達10國、1100名選手到場，潮州警方也出動高規格維安 「偵爆犬、空拍機、反偷拍」3箭齊發確保賽事圓滿

舉世矚目的「世界原住民族傳統運動會」於今(10)日正式點燃戰火。為迎接這場為期三天的國際級體育與文化盛宴，屏東縣政府警察局潮州分局不敢大意，特別拉高維安層級，於開幕式前針對主場館、開幕式會場及周邊區域實施嚴密場檢，祭出「偵爆犬、空拍機、反偷拍」3大防護網，力求維安工作滴水不漏，確保世界各地的選手及觀賽民眾，能在最安全、安心的環境下競技。

廣告 廣告

潮州分局針對本次賽事祭出3大維安亮點，其中就包括由保三總隊偵爆犬執行場檢，潮州警方為防範任何潛在的危險，特別申請保安警察第三總隊支援，派遣訓練有素的「偵爆犬」進駐會場。針對開幕式舞台、選手休息區、貴賓席及周邊隱蔽角落，執行高密度的爆裂物偵測與場地搜檢任務。藉由警犬靈敏的嗅覺，彌補人力搜索的死角，大幅提升反恐與維安等級。

此外，警方亦祭出所謂的「上帝視角」的空拍機高空監控無死角，迅速掌握現場突發狀況，更能即時調度警力疏導交通，確保賽事期間交通順暢與場域安全；至於泳池場館則是落實執行反偷拍偵測，警方強調，極為重視賽事期間「隱私安全」已進入本次競賽使用的游泳池場館，由偵查隊手持反偷拍偵測器，針對更衣室、淋浴間及公廁等私密區域進行地毯式掃描檢測，杜絕偷拍風險。

潮州分局分局長林俊雄表示，本次運動會不僅是體育賽事，更是台灣原住民族文化與世界接軌的重要時刻。警方將全力以赴，透過科技執法、專業警力部署及細膩的隱私防護，為來自世界各地的嘉賓提供最安全、優質的環境。

世界原住民族傳統運動會立起會旗。(記者陳彥廷攝)

【看原文連結】

更多自由時報報導

宜蘭太平山黃喉貂追捕體型大5倍山羌 獵殺場面超震撼

15縣市強風特報！下半天北部恐轉雨 西部溫差逾10度

旅日正妹曬帶小電鍋「在飯店開煮」 全網炎上︰丟臉丟到國外！

跟著《大濛》遊台南 崇德市場吃燒餅、看成大老樹一路玩到百年餅舖

