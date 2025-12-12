世界原住民族傳統運動會 10國、逾千位原住民族選手齊聚

生活中心／綜合報導

為期三天，第一屆世界原住民族傳統運動會，12日圓滿落幕，來自台灣、馬紹爾、帛琉等一共10個國家，超過千位原住民族選手齊聚一堂，從傳統射箭、鋸木，再到拔河等傳統競技，來自各國的選手，除了重現祖先技藝，更展現原住民族的文化多樣性！

閉幕典禮上，率先登場的是熱情奔放的原住民傳統歌舞，結合現代音樂元素，第一屆世界原住民族傳統運動會，就在一片歡樂的氣氛中，畫下圓滿句點，透過傳統運動相互理解、彼此學習，也讓各國的原住民族文化，得以延續傳承下去。原民會主委曾智勇Ljaucu‧Zingrur表示「謝謝你們帶著文化，技藝與熱情前來，謝謝你們以尊重，與友誼成就這場，屬於原住民族的運動盛會。」

10個國家28支代表隊1100名原住民族選手 齊聚一堂互相競技交流（圖／民視新聞）

為期三天的運動會，來自包括台灣、馬紹爾、帛琉等一共10個國家，28支代表隊，超過1100名原住民族選手，針對傳統射箭、鋸木、拔河等10項傳統競技，互相交流，不同文化不同國家的選手，在場邊彼此鼓勵，更成為這場賽事最大亮點。原民會主委曾智勇Ljaucu‧Zingrur表示「競技不是分出高下，而是彼此成就，勝利不是屬於個人的，而是大家共享的，這一句話在過去三天，被清楚的證明。」

不同地區原住民族 透過競賽建立起跨國友誼（圖／民視新聞）

由原民會主辦的首屆世界原住民族傳統運動會，讓不同地區的原住民族，利用競賽，建立起跨國友誼，也讓世界看見原住民族的自信與活力。

