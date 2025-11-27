世界原住民族運動會將登場 逾1100名國際選手齊聚

南部中心／洪明生、曾虹雯 屏東縣報導

2025世界原住民族傳統運動會將於下個月10號開始，一連三天在高雄、屏東正式登場，將有來自馬紹爾、帛琉等10個國家，共約1100名選手參與，展現前所未有的國際原住民族交流規模。盛大的聖火引燃儀式26日在屏東登場。





世界原住民族運動會將登場 逾1100名國際選手齊聚參與

象徵傳承與連結的聖火正式點燃，宣告第一屆國際原住民族賽會即將登場。（圖／翻攝畫面）





原住民歌舞表演為活動揭開序幕，象徵傳承與連結的聖火正式點燃，宣告第一屆國際原住民族賽會即將正式登場。

藉由聖火的光芒與運動會的舉辦，不僅促進原住民族文化傳承，也讓臺灣原住民族的精神、藝術與文化能被世界真正看見。（圖／翻攝畫面）





長達兩星期的聖火傳遞，將前往55個全國原住民族區公所。首屆世界原住民族傳統運動會，將於12月10日到12日，在屏東及高雄盛大舉行，是臺灣首次主辦國際級原住民族傳統運動盛會。原民會主委曾智勇Ljaucu‧Zingrur表示，我們比的不是奧運亞運的項目，我們比的是拔河還有舉重，舉重不是舉槓鈴是舉小米，拔河沒有量體重，你有幾個人就比幾個人，傳統的拔河。

競賽共設置傳統射箭、傳統樂舞、鋸木、拔河等10項原住民族傳統項目。而除了臺灣，還將有來自馬紹爾、帛琉等10個國家共28支隊伍，超過1100名選手參與，展現前所未有的國際原住民族交流規模。原民會主委曾智勇Ljaucu‧Zingrur表示，南島這麼多個國家，南太平洋我就想，我們來辦一個傳統競技運動會，由我們台灣來辦這個意義不一樣。期盼藉由聖火的光芒與運動會的舉辦，不僅促進原住民族文化傳承，也讓臺灣原住民族的精神、藝術與文化能被世界真正看見。









