世界原民運動會聖火傳遞至花蓮 魏嘉彥勉選手爭取佳績

原民會副主委陳義信持「世界原住民族傳統運動會」主火，隆重傳遞至花蓮市公所由市長魏嘉彥親自迎接。(花蓮市公所提供)

記者林中行／花蓮報導

原住民族委員會主辦的首屆「世界原住民族傳統運動會」將於十至十二日在屏東及高雄盛大登場，象徵傳承與連結的運動會聖火，三日由原民會副主委陳義信持主火，隆重傳遞至花蓮市公所，氣氛莊嚴而熱烈。

花蓮市公所表示，本屆賽事競賽內容多元包含傳統射箭、傳統樂舞、鋸木、傳統拔河、摔角、撒網、划艇、路跑、負重、浮潛競速等項目，充分展現原住民族在生活、文化與體能上的智慧與精神。

陳義信表示，這次的世界原住民族傳統運動會是首次舉辦，聖火自點燃後一路跑向山邊、海邊，經過蘭嶼、阿里山等地，將拜訪全台五十五個原住民族地區，象徵原住民族文化的延續與團結。

廣告 廣告

陳義信指出，期盼透過這場國際性的運動盛會，讓世界看見台灣原住民族的活力與魅力，也為所有參賽選手加油打氣。

花蓮市長魏嘉彥今日擔任主聖火手，親自接下這象徵傳承與祝福的神聖聖火。魏嘉彥表示，花蓮向來是運動人才的搖籃，此次有眾多族人踴躍參與首屆世界原住民族傳統運動會，選手們皆信心十足、蓄勢待發。他期盼花蓮選手能在賽場上全力發揮、展現實力，為家鄉爭光，同時也祝福所有參賽族人賽事平安順利。