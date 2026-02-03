世界去年第四季EPS 0.93元 Q1出貨看增3% 平均單價下滑3%





世界先進（5347）今（3）日公佈民國114年第4季營運報告。第4季合併營收約為新台幣125.94億元，歸屬於母公司業主淨利約為新台幣17.48億元，EPS約為新台幣0.93元。

世界先進表示，與上一季營收新台幣123.49億元相較，公司在114年第4季營收約增加2%；歸屬於母公司業主淨利約為新台幣17.48億元，上一季為17.03億元。由於季節性需求減緩與供應鏈年底進行庫存調整，第4季晶圓出貨量較上季減少約7%，產品平均銷售單價季增約5%，毛利率上升0.7個百分點至27.5%。整體而言，第4季營運表現符合民國114年11月4日公司提供的業績展望。

世界先進副總經理暨財務長黃惠蘭表示，隨著年末庫存調整後客戶需求趨於穩定，在新台幣平均匯率31.3元兌1美元的假設下，公司預期2026年第一季晶圓出貨量將季增約1%到3%；產品平均銷售單價將季減3%到5%之間；而毛利率將介於28%到30%之間。

（封面圖／翻攝自世界先進官網）

