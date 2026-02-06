世界古文明展 沉浸歷史長河
記者劉昕翊／專題報導
《世界古文明 沉浸體驗展》即日起至4月6日，在華山1914文化創意產業園區東2AB館盛大登場，結合大尺度主題投影、情境式造景、古文明文物與典藏復刻品展示，將帶領觀眾橫跨3000年歷史長河，走入亞述、埃及、地中海與印度4大古文明的神祕世界，展開一場融合光影、造景與藝術的沉浸式感官之旅。
跨時空感官饗宴 揭4大文明起源
4大古文明是人類歷史的根源，其思想、信仰、制度與美術深刻影響世界，展覽以「文明源於河流」為核心策展概念，規劃序區，以及「亞述文明」、「埃及文明」、「地中海文明」、「印度文明」4大主題展區，是臺灣首次以沉浸式科技規模，完整呈現多文明主題，讓歷史不再只是遠方的文字，而是一次可以身體感受、心靈共鳴的體驗之旅。
走入展場「序區」，由立體地圖投影與年表勾勒文明起源，串聯亞述、埃及、地中海與印度的誕生時刻，並設置「歷史巨書」，讓書寫、信仰與思想依序浮現。隨後進入「亞述文明—力量與秩序的吼聲」，以動態投影重現古代宮殿的結構與獵獅浮雕的細節，也搭配復刻文物展示，包含，「拉瑪蘇守護獸」結合人頭、牛身與雙翼，象徵智慧、力量與神力保護，是亞述宮殿入口的重要守護神獸；「大洪水記錄板」為《吉爾伽美什史詩》第11段的重要文本，記錄古代美索不達米亞對大洪水的敘述，是已知最早洪水的故事之一。
立體投影、復刻文物 重現歷史場景
古埃及文明約於西元前3100年統一上下埃及形成王朝，並在尼羅河的滋養下延續3000餘年。「埃及文明—永恆之光的凝視」區設置沉浸式木乃伊陵寢造景及金字塔立體投影，以及復刻文物展示，打造古埃及獨有的永恆視覺語彙，例如，「阿蒙霍特普三世」為古埃及第18王朝最繁盛時期的法老之一，以雕像與大型建築聞名；「聖甲蟲」是古埃及象徵重生、太陽循環與守護力量，是最常見的護身符之一；「賽赫麥特」是獅首女神，象徵戰爭、疾病與強大的破壞力量，同時掌管醫療與治癒；「賽特」象徵混亂、沙漠與暴風的神祇，也是神話中最具爭議的角色；「芭絲特」以貓為象徵的女神，代表家庭安全、溫柔守護與女性力量；「木乃伊」是古埃及人對來世信仰的具體表現，其相信只要保存好身體，靈魂就能在另一個世界重新甦醒，因此發展出複雜的防腐技術。
另外，「地中海文明—神話與理性的交會之地」區以「從神話走向理性」為核心，透過光影與建築語彙，展示「阿波羅頭像」為古典時期難得保存的青銅雕塑之一；「四德拉克馬銀幣」為古雅典最具代表性的貨幣之一，正面為雅典娜頭像，反面為象徵智慧與貓頭鷹，搭配橄欖枝與新月符號，廣泛流通於古代地中海；豐富內容呈現希臘與羅馬的文化樣貌。「印度文明—光與影的生命之輪」區以古印度動物印章為靈感設計互動體驗，搭配文明投影與哈拉帕遺址的大浴池等場景重現，呈現印度文明在秩序、工藝與生命循環中的獨特魅力。
《世界古文明 沉浸體驗展》即日起至4月6日，在華山1914文化創意產業園區東2AB館盛大登場。（記者劉昕翊攝）
亞述文明區復刻文物展示。（記者劉昕翊攝）
以古印度動物印章為靈感設計互動體驗，呈現印度文明在秩序、工藝與生命循環中的獨特魅力。（記者劉昕翊攝）
埃及文明區陳展「賽赫麥特」、「賽特」、「芭絲特」等豐富復刻文物。（記者劉昕翊攝）
「木乃伊」是古埃及人對來世信仰的具體表現，發展出複雜的防腐技術。（記者劉昕翊攝）
「序區」設置「歷史巨書」，讓書寫、信仰與思想依序浮現。（記者劉昕翊攝）
「地中海文明—神話與理性的交會之地」區以「從神話走向理性」為核心，透過光影與建築語彙，呈現希臘與羅馬的文化樣貌。（記者劉昕翊攝）
參觀資訊。
其他人也在看
外媒預測台灣隊先發陣容鬧烏龍！網友滿頭問號：這什麼啦？
體育中心／綜合報導大聯盟今（2/6）直播揭曉各隊經典賽30人名單，美媒《Talkin' Baseball》隨後預測台灣隊先發陣容，排出來的名單卻讓不少網友滿頭問號，留言直呼：「這什麼啦？」
李雅英捐兒福29萬台幣！郁方「心繫剴剴案」氣炸怒轟：不要亂捐錢
藝人郁方上月（27）日現身法院，力挺「剴剴案」最終宣判，替遭虐致死的男童剴剴聲援。如今郁方在臉書轉發韓國啦啦隊女神李雅英行善捐29萬台幣給兒福聯盟的新聞，直言自己聞此快要氣死，呼籲名人做善事要睜大眼睛。蔡維歆
大S剛嫁具俊曄「已吃不下東西」 韓醫揭健康惡化原因
韓國KBS綜藝節目《名人生老病死的祕密》播出大S（徐熙媛）逝世1周年特輯，節目組透露，大S在2022年再婚具俊曄時身體已相當虛弱，幾乎吃不下也動不了，節目也找來韓國醫生李樂俊分析，大S健康會急速惡化的關鍵原因。
8億人瑞娶69歲看護！子女街頭搶人 律師提2疑點：有良心嗎？
台北一名102歲的人瑞今年年初跟照顧他的看護結婚，但子女直到探視時，被父親擋在門外才得知，子女趁看護帶父親回診時，在馬偕醫院門外上演搶人戲碼，相關事件引發議論。對此，時常評論時事的律師李怡貞也針對事件提出疑點，點出事件的關鍵人物。
身價8億百歲阿公閃婚 子孫急搶人雙方互告
社會中心／綜合報導台北市一名102歲王姓長者近日與照顧其長達27年的68歲賴姓女看護完成結婚登記，讓子女情緒激動。家屬趁老翁外出就醫時，直接將坐在輪椅上的他迅速帶離現場，引發警方注意並介入了解。王姓家屬指控，該名看護疑似覬覦老翁名下市值約8億元的不動產，才促成婚姻關係。事後，賴女及王男新聘請的越南籍看護皆對家屬提告傷害、強制與妨害名譽。
大S閃婚具俊曄就已「虛弱到吃不下」 韓醫分析健康惡化原因
大S（徐熙媛）2日逝世一周年，韓國KBS綜藝節目《名人生老病死的祕密》播出回顧特輯，其中曝光大S病發後的完整搶救過程，節目組透露，大S於2022年再婚具俊曄時，身體狀況就已經冒警訊，吃不下也動不了。節目組也找來韓國醫生李樂俊，分析大S的健康會急速變差的原因。
大S逝世週年…范瑋琪墓前脫口「1句」！網淚崩：這樣才是真正的朋友
女星大S（徐熙媛）於2025年過年期間與家人赴日旅遊，感染流感併發肺炎，短短5天便撒手人寰，享年48歲。大S的紀念雕像於逝世一週年之際揭幕，眾多藝人紛紛前往墓前悼念。然而，范瑋琪卻因為脫口一句話，再度引發網友關注。
越低調越有錢！4生肖「默默發財」超吸金 不張揚反讓財運滾滾來
在社群時代，高調曬成果成了常態，但真正把錢留住的人，往往選擇反其道而行。命理觀點指出，有些人越低調，財運反而越穩。特別是有4生肖，看似不張揚，卻最懂得布局與累積，被形容為「悶聲發大財」的代表。林宜君
恐升級今年首波寒流！過年前「最冷2時段」曝光：恐下探6度
中央氣象署指出，今（5）日台灣環境為偏東轉東南風，各地大多為多雲到晴，僅迎風面花東地區及恆春半島有局部短暫雨，宜蘭有零星短暫雨；氣溫方面，白天溫暖舒適，西半部高溫約26至30度，東半部高溫約24至25度，夜間清晨天氣稍涼，各地低溫約14至18度，西半部日夜溫差大，早晚請適時增減衣物以免著涼。
《台北股市》華邦電力積電彎腰撿！杜大師看好原因曝
【時報-台北電】華邦電(2344)、力積電(6770)2月2日遭打入跌停板，股市老先覺杜金龍認為是讓「還沒上車的趕快上車」，只是漲多休息，不用過於擔心。他以過去航海王為例，只要成交金額在前5名的個股，高光時刻就不會只有1年，且由於今年記憶體大賺，明年有高配息支撐，記憶體股價會貼著台股盤勢，有機會漲到明年5月。 法人不斷上修華邦電今年獲利及目標價，摩根大通(小摩)日前將華邦電今年EPS從6.31元大調至12.44元，上修目標價近70%至140元；群益也估華邦電今年EPS 9.9元、目標價上修至158元。 力積電、華邦電遭砍殺，投資人憂心記憶體要反轉，杜金龍在「鈔錢部署」節目中喊話，逢回就是上車好時機，認為先前走跌是因為漲多休息，記憶體的漲勢應該會和台股盤勢貼近，有機會漲到明年5月。 他表示，台股在今年第2季、第3季恐進行盤整，當記憶體公布獲利、營收嚇嚇叫，但股價率先反應，屆時利多不漲才要小心。 重演航海王：高光期不會只有1年 但因為今年記憶體大賺錢，明年會高配息，因此當大盤還在高檔的時候，高配息會讓股價有所支撐。回想4、5年前的航海王，獲利開始衰退時，也因為有高配息的支撐，股價能夠維持在
威力彩飆9.7億！28億得主1決定中大獎…台彩董座招了私下1買法
生活中心／綜合報導威力彩今（5日）晚間將再度開出獎號，頭獎上看9.7億元。台灣彩券董事長黃志宜也提醒民眾別錯過機會，他分享過往案例指出，曾有一名抱回28.7億元頭獎的幸運兒，差點就與大獎擦肩而過。當時夫妻倆到台北士林夜市逛街，原本沒有打算購買彩券，直到先生買了之後順口問太太要不要一起試試，沒想到正是太太買下的那張，最後幸運奪得頭獎。
咖啡居然是誠實豆沙包！喝下去就能看出你的肝臟代謝能力
你是否喝幾口咖啡就心跳加速，甚至晚上睡不著？不是你太敏感，而是你的身體藉由咖啡說話，就像吃了「誠實豆沙包」，咖啡一下去，就會直接把你的肝臟代謝能力攤在眼前，讓你不用做檢查，就知道自己對咖啡因刺激的承受力到哪裡。
寒流確定侵台！週末「全台急凍」下探7度 最冷時段曝光
好天氣要沒了！中央氣象署已將週末南下的冷空氣，正式升格為「寒流等級」。氣象署指出，明晚受到寒流影響，溫度下滑，最冷時間點是週日至下週一清晨，台南以北、宜蘭僅9至11度，局部地區不排除剩下7度。
不靠減肥藥！王必勝「1年瘦16kg」三高全改善 網：認不出來了
前衛福部次長王必勝今５日在臉書PO出瘦身前後的對比照，許多網友一看紛紛大呼「根本是兩個人」！王必勝透露，這一年多以來共減重16公斤，目前維持在76公斤上下已有半年，飲食習慣及運動健身都已內化為生活習慣的一部分。
50歲運將「愛吃1食物」害慘肝腎！吞下致癌物 醫：粉末比整顆更危險
粉末狀食物若結塊，不建議繼續食用。腎臟科醫師洪永祥分享，一名50歲計程車司機平時身體健康，沒有病毒性肝炎或脂肪肝，某天突然感到疲累，尿液顏色如濃茶，趕緊送醫檢查，不只肝指數飆高，腎功能也出現急性損傷，詢問飲食習慣，發現元兇是他正在食用的結塊花生粉，不知不覺中吃下致癌物黃麴毒素。
最新新竹縣長民調陳見賢領先 黨外大勝鄭朝方、黨內比下徐欣瑩
[Newtalk新聞] 2026新竹縣長之爭，竹北市長鄭朝方被視為民進黨陣營的最有力人選，國民黨陣營則內部競爭激烈，立委徐欣瑩與新竹縣副縣長陳見賢初選之勝尚未落幕，但《鋒燦傳媒》今（6日）公布最新新竹縣長民調，結果顯示，若由陳見賢出馬，將以50.3％支持度大勝鄭朝方的31.1％支持度，若由徐欣瑩出線，同樣能以43.8％支持度勝過鄭朝方的35.9％。 該份民調顯示，陳見賢對決鄭朝方，雙方民調差距高達19.2%，若由徐欣瑩對決鄭朝方則雙方差距僅7.9％；且在黨內互比民調中，陳見賢同樣以以41.8％支持度勝過徐欣瑩的33.8％支持度。 但進一步交叉分析顯示，從政黨傾向來看，在陳見賢與徐欣瑩的黨內互比中，徐欣瑩的民眾黨選民支持度以44.8％支持度勝過陳見賢38.8％；陳見賢則在泛藍選民獲得較高的支持度47.5％支持度，明顯高於徐欣瑩的35.5％。 而陳見賢與徐欣瑩之間的國民黨新竹縣長初選之爭，國民黨中央已定調將以民調占比70％、黨員投票占比30％的「七三制」決定結果，但徐欣瑩抗議制度不公，讓政壇仍關切，若初選結果對徐欣瑩不利，徐是否有脫黨參選的可能性。 該份民調由循證民調有限公司執行，該民調以
具俊曄癡心堅守大S一年！ 傳完成心願返韓過年陪家人
徐熙媛（大S）離世已滿一年，其夫具俊曄在金寶山墓前堅守整整一年，風雨無阻從未缺席。隨著週年紀念雕像揭幕儀式圓滿結束，加上春節將至，傳出具俊曄可能返回韓國陪伴家人。對此消息，記者向具俊曄周遭人士求證，對方僅表示「真的不清楚，抱歉」。
《豆腐媽媽》演員高樓墜地畫面超驚悚！金鐘戲王爆氣：沒預算就不要跳
民視八點檔《豆腐媽媽》武行演員蘇德揚1月20日拍攝工地動作戲時，自高台直接墜地，從公布的影片畫面可見蘇男從大約4公尺高的高台往後仰落，地面雖鋪有海綿墊，但他碰觸海綿墊時直接被彈出去，現場雖多人保護、圍著海綿墊，但人彈出的速度太快，眾人完全來不及反應。而金鐘迷你戲劇王傅孟柏看了新聞後爆氣，怒吼：「每個
【房地產週報】房仲爆雷：開春交易量暴增28%竟是假象！擊敗林三淡！新北這條街狂賣1126筆
哇～今年開春房市數據出爐啦！六都一月買賣移轉棟數破1.8萬，年增近三成，看起來超火熱對吧？但房仲業者直接潑冷水說這是「虛胖」！原因是去年春節早，工作天數少才顯得今年特別亮眼。不過台南倒是真的旺，年增近五成主要靠交屋潮和重劃區買盤。新北市熱門路段也出爐了，土城莊園街意外奪冠賣破千筆，打敗大家以為會霸榜的林三淡！至於建商排行榜，寶佳連八年稱霸，雖然整體推案量年減兩成多，但大咖建商還是靠指標大案「一案打天下」，在房市寒冬中展現強者恆強的實力啊！
昔破產睡公園！72歲資深女星入住老人院一年 「驚人近況」曝光了
入行近半世紀的資深演員李楓，因常演潑辣角色而被觀眾稱為TVB「御用八婆」。她於2023年接受訪問時透露已入住老人院近一年。近日有網友分享短片，曝光她在老人院的生活近況。蔡維歆