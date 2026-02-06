世界古文明展 沉浸歷史長河

記者劉昕翊／專題報導

《世界古文明 沉浸體驗展》即日起至4月6日，在華山1914文化創意產業園區東2AB館盛大登場，結合大尺度主題投影、情境式造景、古文明文物與典藏復刻品展示，將帶領觀眾橫跨3000年歷史長河，走入亞述、埃及、地中海與印度4大古文明的神祕世界，展開一場融合光影、造景與藝術的沉浸式感官之旅。

跨時空感官饗宴 揭4大文明起源

4大古文明是人類歷史的根源，其思想、信仰、制度與美術深刻影響世界，展覽以「文明源於河流」為核心策展概念，規劃序區，以及「亞述文明」、「埃及文明」、「地中海文明」、「印度文明」4大主題展區，是臺灣首次以沉浸式科技規模，完整呈現多文明主題，讓歷史不再只是遠方的文字，而是一次可以身體感受、心靈共鳴的體驗之旅。

走入展場「序區」，由立體地圖投影與年表勾勒文明起源，串聯亞述、埃及、地中海與印度的誕生時刻，並設置「歷史巨書」，讓書寫、信仰與思想依序浮現。隨後進入「亞述文明—力量與秩序的吼聲」，以動態投影重現古代宮殿的結構與獵獅浮雕的細節，也搭配復刻文物展示，包含，「拉瑪蘇守護獸」結合人頭、牛身與雙翼，象徵智慧、力量與神力保護，是亞述宮殿入口的重要守護神獸；「大洪水記錄板」為《吉爾伽美什史詩》第11段的重要文本，記錄古代美索不達米亞對大洪水的敘述，是已知最早洪水的故事之一。

立體投影、復刻文物 重現歷史場景

古埃及文明約於西元前3100年統一上下埃及形成王朝，並在尼羅河的滋養下延續3000餘年。「埃及文明—永恆之光的凝視」區設置沉浸式木乃伊陵寢造景及金字塔立體投影，以及復刻文物展示，打造古埃及獨有的永恆視覺語彙，例如，「阿蒙霍特普三世」為古埃及第18王朝最繁盛時期的法老之一，以雕像與大型建築聞名；「聖甲蟲」是古埃及象徵重生、太陽循環與守護力量，是最常見的護身符之一；「賽赫麥特」是獅首女神，象徵戰爭、疾病與強大的破壞力量，同時掌管醫療與治癒；「賽特」象徵混亂、沙漠與暴風的神祇，也是神話中最具爭議的角色；「芭絲特」以貓為象徵的女神，代表家庭安全、溫柔守護與女性力量；「木乃伊」是古埃及人對來世信仰的具體表現，其相信只要保存好身體，靈魂就能在另一個世界重新甦醒，因此發展出複雜的防腐技術。

另外，「地中海文明—神話與理性的交會之地」區以「從神話走向理性」為核心，透過光影與建築語彙，展示「阿波羅頭像」為古典時期難得保存的青銅雕塑之一；「四德拉克馬銀幣」為古雅典最具代表性的貨幣之一，正面為雅典娜頭像，反面為象徵智慧與貓頭鷹，搭配橄欖枝與新月符號，廣泛流通於古代地中海；豐富內容呈現希臘與羅馬的文化樣貌。「印度文明—光與影的生命之輪」區以古印度動物印章為靈感設計互動體驗，搭配文明投影與哈拉帕遺址的大浴池等場景重現，呈現印度文明在秩序、工藝與生命循環中的獨特魅力。

《世界古文明 沉浸體驗展》即日起至4月6日，在華山1914文化創意產業園區東2AB館盛大登場。（記者劉昕翊攝）

亞述文明區復刻文物展示。（記者劉昕翊攝）

以古印度動物印章為靈感設計互動體驗，呈現印度文明在秩序、工藝與生命循環中的獨特魅力。（記者劉昕翊攝）

埃及文明區陳展「賽赫麥特」、「賽特」、「芭絲特」等豐富復刻文物。（記者劉昕翊攝）

「木乃伊」是古埃及人對來世信仰的具體表現，發展出複雜的防腐技術。（記者劉昕翊攝）

「序區」設置「歷史巨書」，讓書寫、信仰與思想依序浮現。（記者劉昕翊攝）

「地中海文明—神話與理性的交會之地」區以「從神話走向理性」為核心，透過光影與建築語彙，呈現希臘與羅馬的文化樣貌。（記者劉昕翊攝）

