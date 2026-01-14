《世界古文明 沉浸體驗展》盛大開展 穿越4000年體驗四大文明

圖：《世界古文明 沉浸體驗展》記者會盛大開幕。(圖/翡冷翠文創提供)

【記者張嘉誠／綜合報導】

由翡冷翠文創精心策劃的《世界古文明 沉浸體驗展》2026年1月15日至4月19日在華山1914文化創意園區東2A／B 館隆重展出。

翡冷翠文創指出，本展以沉浸式數位科技打破傳統靜態展示形式，融合光影投影、音效場景、互動體驗與復刻文物，帶領觀眾穿越時空、走入古文明的核心精神與故事，在輕鬆有趣中感受文明的起源與精彩。

圖：踏入埃及文明區，神像凝視與法老的威嚴震撼呈現。(圖/翡冷翠文創提供)

展覽以「亞述、埃及、地中海、印度」四大文明為主軸，透過創新的數位敘事手法與大型場景重構，將過去千年的人類智慧與文化符碼，以動感十足又富趣味性的方式呈現，讓歷史不再只是遠方的文字，而是一次可以身體感受、心靈共鳴的體驗之旅。

在亞述文明區，巨型光影投影將狩獵浮雕細節放大重現，伴隨象徵力量與秩序的象形符碼活靈活現；在埃及文明區，金字塔幾何光影、象形文字與木乃伊儀式投影，重構出古埃及對「永恆」的信仰與宇宙觀。

而地中海文明區則以希臘神話與羅馬理性為主題，在光雕與建築符號中展現神祇故事與文明理性精神；進入印度文明區，觀眾將透過曼陀羅動態投影與充滿哲思的符號意象，感受古印度對生命循環與生活秩序的深刻理解。

翡冷翠文創表示，這場展覽強調科技與藝術的融合，觀眾在探索古文明的同時，也可以在充滿驚喜的場景中拍照打卡、互動分享，輕鬆活潑、寓教於樂，是一場適合親子同遊、朋友聚會與學生校外教學的多感官體驗盛宴。

圖：神祇與象形文字緩緩浮出，埃及光影展區姿態以光雕重構。(圖/翡冷翠文創提供)

展覽介紹–序區

以立體地圖投影與年表勾勒文明起源，串聯亞述、埃及、地中海與印度的誕生時刻。「歷史巨書」揭開序幕，書寫、信仰與思想依序浮現，帶領觀眾踏入文明長河。

一.亞述文明－力量與秩序的吼聲

以動態投影重現古代宮殿的結構與獵獅浮雕的細節，獅子肌理、王者拉弓與宮殿紋飾於光影間再現。搭配復刻文物展示，呈現亞述以力量、秩序與書寫構築帝國的文化核心。

二. 埃及文明－永恆之光的凝視

沉浸式木乃伊陵寢造景結合金字塔立體投影，打造古埃及獨有的永恆視覺語彙。復刻文物呈現神祇、信仰與再生概念，帶出埃及文明從死亡走向永恆的世界觀。

圖：地中海展區除了希臘神祇，還有文物與光影的展出。(圖/翡冷翠文創提供)

三. 地中海文明－神話與理性的交會之地

以「從神話走向理性」為核心，透過光影與建築語彙呈現希臘與羅馬的文化樣貌。光雕重現宙斯與雷霆符號，結合柱廊與拱門意象，展現神話想像與理性秩序交融的轉換。

四. 印度文明－光與影的生命之輪

以古印度動物印章為靈感設計互動體驗，搭配文明投影與哈拉帕遺址的大浴池等場景重現。透過紋樣、城市格局與符號敘事，感受印度文明在秩序、工藝與生命循環中的獨特魅力。

五. 精選典藏

商店區匯集四大文明主題紀念品，將展覽中的經典圖像與文化符號轉化為實體收藏。讓文明不只停留在眼前，也能成為日常生活中的紀念。

展覽日期:2026年1月15日（四）－4月19日（日）

展覽地點:華山1914文化創意產業園區 東2A、2B館

票券資訊:2025年12月5日起各大通路同步開賣

購票平台:翡冷翠文創官網、Ibon售票系統、博客來售票網、KLOOK、KKday、udn售票網、KKTIX、OPENTIX、Trip.com、MOMO購物網、ACCUPASS、全網。

更多資訊請見：

官方網站｜https://www.firenzecx.com/exhibitions-ancient-world-immersive/