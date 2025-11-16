世界史詩級火車之旅 阿里山林鐵入列
記者李佩玲／綜合報導
農業部林業保育署阿里山林業鐵路及文化資產管理處今（17）日指出，國際知名旅遊出版社Lonely Planet今年推出新書《Epic Train Trips of the World》（世界史詩級鐵道之旅），精選全球200條最具代表性的鐵道路線，阿里山林業鐵路入選，成為亞洲篇章焦點。
阿里山林鐵及文資處指出，書中以「穿越森林的阿里山鐵道之旅」（Out of the Woods on the Alishan Forest Railway）為題，以篇幅完整4頁專文介紹這條百年森林鐵道的歷史與魅力，作者以第1人稱的旅行敘事角度，描繪從嘉義出發的小火車如何一路攀升至阿里山國家森林遊樂區，穿越竹崎、奮起湖、十字路與祝山，展開一段結合自然、人文與情感的旅程。
文中形容阿里山林業鐵道串聯島嶼西部平原與中央山脈，不僅展現早期工程技術的巧思，更象徵人與山林共生的智慧，作者以溫柔筆調回顧多年造訪阿里山的記憶，描寫沿途茶園、雲海、森林步道與日出美景，並與當地居民互動交織成動人的故事，讓這條鐵道不只是交通工具，更是一條通往回憶與心靈之路；書中也特別提及，阿里山鐵道在歷經多年整修與挑戰後，全線於2024年重新通車，象徵臺灣山岳鐵道的重生與再出發。Lonely Planet評語指出，阿里山鐵道融合「工程巧思、生態多樣性與豐富的歷史人文」，是一條足以讓世界旅人重新理解亞洲山林文化的經典鐵道。
阿里山林鐵及文資處表示，阿里山鐵道能被列入Lonely Planet全球經典鐵道選集，代表其自然景觀與文化價值已受到國際肯定，未來將持續以文化推廣與鐵道保存並行的方式，讓更多世界旅人認識臺灣山林之美，體驗阿里山鐵道的經典魅力。
阿里山林業鐵路入選全球200條最具代表性的鐵道路線，成為亞洲篇章焦點。（阿里山林鐵及文資處提供）
