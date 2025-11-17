世界史詩級鐵道之旅 阿里山林鐵入列 (圖)

秋冬的慕尼黑，是一幅融合藝術、歷史與童話的畫卷。當寒風輕拂巴伐利亞的街道，古老的哥德式教堂尖塔直指天空，夢幻城堡在雪景中閃耀，彷彿訴說著千年的傳說。這裡不僅是啤酒節的狂歡舞台，更是藝術與建築愛好者的天堂。從巴洛克宮殿的奢華到洛可可教堂的精緻，慕尼黑以其獨特的歷史底蘊，邀請旅人走進一場穿越時空的旅程。

Yahoo旅遊特別企劃 ・ 1 小時前