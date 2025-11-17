中央社

世界史詩級鐵道之旅 阿里山林鐵入列 (圖)

The Central News Agency 中央通訊社

「孤獨星球」（Lonely Planet）2025年出版Epic Train Trips of the World（世界史詩級鐵道之旅），精選全球200條最具代表性鐵道路線，阿里山林業鐵路入選，躍然亞洲篇章焦點之一。（阿里山林鐵及文資處提供）

中央社記者蔡智明傳真 114年11月17日

世界史詩級鐵道之旅 阿里山林鐵入列 「孤獨星球」（Lonely Planet）2025年出版Epic Train Trips of the World（世界史詩級鐵道之旅），精選全球 200條最具代表性鐵道路線，阿里山林業鐵路入選， 躍然亞洲篇章焦點之一。 （阿里山林鐵及文資處提供） 中央社記者蔡智明傳真 114年11月17日
世界史詩級鐵道之旅 阿里山林鐵入列 「孤獨星球」（Lonely Planet）2025年出版Epic Train Trips of the World（世界史詩級鐵道之旅），精選全球 200條最具代表性鐵道路線，阿里山林業鐵路入選， 躍然亞洲篇章焦點之一。 （阿里山林鐵及文資處提供） 中央社記者蔡智明傳真 114年11月17日

其他人也在看

中國官方突喊「別去日本」！多家航司秒開退票潮　旅客刷一排成功退款

中國官方突喊「別去日本」！多家航司秒開退票潮　旅客刷一排成功退款

（記者周德瑄／綜合報導）中國外交部14日突然發布提醒，呼籲中國公民近期避免前往日本，引發旅遊市場立即出現連鎖反 […]

引新聞 ・ 1 天前

日本旅遊新制「2項確定上路」 達人曝住一地多付錢

日本迎接大批國際旅客，為消弭觀光亂象將推行各種新制，日本旅遊達人「林氏璧」分享2026日本旅遊新制，直言影響廣泛的免稅制度將改為先付後退，至於加徵住宿稅，明年三月在京都住宿，就要多付一筆錢。

中時新聞網 ・ 16 小時前
台灣好行梅嶺線 50元暢遊

台灣好行梅嶺線 50元暢遊

記者林雪娟∕台南報導 邀請民眾至山區體驗豐富自然與人文魅力，觀旅局邀請民眾搭乘台灣好…

中華日報 ・ 1 天前
官方呼籲避免前往日本 陸客：臨時改動成本太高了！

官方呼籲避免前往日本 陸客：臨時改動成本太高了！

大陸近日不斷拉高對日本首相高市早苗的批判，官方並指日本治安不靖、安全環境持續惡化，呼籲中國公民避免前往。但本報記者16日...

聯合新聞網 ・ 23 小時前
直擊／河口湖楓葉紅了！揭秘爆滿楓紅同框富士山攝影點　距離東京車程不用3小時

直擊／河口湖楓葉紅了！揭秘爆滿楓紅同框富士山攝影點　距離東京車程不用3小時

[FTNN新聞網]記者盧逸峰／日本山梨縣報導每年秋天都會有眾多遊客湧入日本賞楓，目前關東、關西也都即將進入最佳賞楓時期。《FTNN新聞網》記者直擊，位於山梨...

FTNN新聞網 ・ 1 天前
中國籲民眾別去日本！多家航空機票免費退改

中國籲民眾別去日本！多家航空機票免費退改

[NOWnews今日新聞]中日緊張關係持續升溫，由於不滿日相高市早苗「台灣有事」的言論，中國外交部14日發布通告，提醒中國公民近期暫勿前往日本。中國東方航空、中國南方航空、中國國際航空等三家航空公司，...

今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
2025「日本紅葉前線」出爐！今年楓紅比往年晚，日本賞楓時間、最佳景點完整攻略 | ELLE

2025「日本紅葉前線」出爐！今年楓紅比往年晚，日本賞楓時間、最佳景點完整攻略 | ELLE

日本紅葉前線時間曝光！今年楓紅時間比往年平均晚，請筆記！2025 日本紅葉季預測出爐！從北海道到九州，約 700 處熱門景點與 2,900 座山岳地區的紅葉與銀杏最佳觀賞期時間公開，一次掌握最完整的賞楓資訊。

Elle ・ 3 天前
【2025年11月活動推薦】新北歡樂耶誕城、新社花海、仙草花節、士林官邸菊展、銅鑼杭菊、落羽松...全台熱門活動一次看！(不斷更新) |【玩樂行事曆】

【2025年11月活動推薦】新北歡樂耶誕城、新社花海、仙草花節、士林官邸菊展、銅鑼杭菊、落羽松...全台熱門活動一次看！(不斷更新) |【玩樂行事曆】

【玩樂行事曆】小編幫大家統整了11月的精彩活動內容整理！不用煩惱要去哪裡玩，11月有新北歡樂耶誕城、新社花海、仙草花節、士林官邸菊展、銅鑼杭菊生活節、落羽松、鸚鵡螺圖書館、草嶺古道芒花季、大湖草莓季、碧潭地景水豚君...等各式各樣的活動，趕快將這篇懶人包收口袋，看看有哪些有趣的活動，讓假日出遊更加充實開心！

Yahoo奇摩旅遊編輯部 ・ 2 週前

台灣天燈快閃倫敦市集　英國民眾一早排隊盼赴台旅遊

（中央社記者陳韻聿倫敦15日專電）位於東倫敦的超人氣老斯皮塔菲爾茲市集（Old Spitalfields Market）今天出現罕見景象，彷彿被竹林圍繞的半開放空間懸掛一串串形似台灣平溪或十分天燈的燈籠，溫暖的燈光籠罩一早即絡繹不絕的排隊人潮。

中央社 ・ 1 天前
低碳工法打造野柳里步道　漫遊新北山海之間

低碳工法打造野柳里步道　漫遊新北山海之間

記者蔡琇惠／新北報導 位於新北市萬里區的「野柳里登山步道」是新北市觀光旅遊局「山海同…

中華日報 ・ 3 小時前
搭乘台南台灣好行「梅嶺線」暢遊玉井、楠西與龜丹

搭乘台南台灣好行「梅嶺線」暢遊玉井、楠西與龜丹

【互傳媒／記者 陳祺昌／台南市 報導】為歡迎遊客深入體驗台南楠西及玉井地區豐富自然與人文資源魅力，臺南市政府觀

互傳媒 ・ 1 天前
冬遊慕尼黑！長榮航空直飛優惠：從哥德尖塔到童話古堡的浪漫之旅

冬遊慕尼黑！長榮航空直飛優惠：從哥德尖塔到童話古堡的浪漫之旅

秋冬的慕尼黑，是一幅融合藝術、歷史與童話的畫卷。當寒風輕拂巴伐利亞的街道，古老的哥德式教堂尖塔直指天空，夢幻城堡在雪景中閃耀，彷彿訴說著千年的傳說。這裡不僅是啤酒節的狂歡舞台，更是藝術與建築愛好者的天堂。從巴洛克宮殿的奢華到洛可可教堂的精緻，慕尼黑以其獨特的歷史底蘊，邀請旅人走進一場穿越時空的旅程。

Yahoo旅遊特別企劃 ・ 1 小時前
雪霸國家公園雪見遊憩區無障礙步道 啟用

雪霸國家公園雪見遊憩區無障礙步道 啟用

內政部國家公園署雪霸國家公園管理處完成雪見遊憩區首條「無障礙友善步道」，健全雪霸國家公園無障礙旅遊環境，提供身障人士及行動不便者親近欣賞國家公園大自然的機會，更是傳遞平等與友善理念的橋樑。雪管處表示：雪霸國家公園雪見遊憩區位在苗栗縣泰安鄉梅園村，區內可見到雄偉峻峭的「聖稜線」、「大雪線」兩條壯麗稜線以及大安溪溪谷沿岸風光。園區內有多條林間步道，提供遊客體驗雪見地區中海拔闊葉林帶的森林景觀及進行森林療癒場域，適合一般遊客健行。為了推廣無障礙友善的環境，雪管處選擇園區內司馬限林道一段合適的自然林間步道，改建增設為符合國家標準的無障礙設施步道，全長約三百公尺。步道全程採用透水性鋪面，並加寬至一二0公分以上，沿途設置多處輪椅交會平台與解說牌，部分路段更貼心設計為緩坡，讓輪椅使用者 ...

台灣新生報 ・ 1 天前
曼谷街頭遊客 (圖)

曼谷街頭遊客 (圖)

泰國觀光局預計，今年來泰國旅遊的國際遊客人次將來到3340萬人次，較去年下降6%。圖為行經曼谷通羅區（Thonglor）的遊客。

中央社 ・ 23 小時前

官方呼籲避免前往日本後 陸網友紛紛曬退票成功紀錄

在大陸外交部14日突然發布通知，呼籲中國公民近期避免前往日本後，國航、南航、東航、廈航、川航等多家大陸國籍航空公司隨即配...

聯合新聞網 ・ 1 天前
茂管處雙年賞蝶季開幕

茂管處雙年賞蝶季開幕

記者鄭伯勝／高雄報導 茂林國家風景區管理處「２０２５茂林雙年賞蝶季」，十五日在該處茂…

中華日報 ・ 1 天前

阿里山林鐵展現山林之美 入選Lonely Planet世界經典鐵道

國際知名旅遊出版社Lonely Planet2025年推出《Epic Train Trips of the World》（世界史詩級鐵道之旅），精選全球200條最具代表性的鐵道路線，阿里山林業鐵路（Alishan Forest Railway）入選成為亞洲篇章焦點；阿里山林業鐵路及文化資產管理處今天

自由時報 ・ 2 小時前

今年國人赴中277萬人次 中客赴金馬觀光僅16.9萬人

中共持續禁止中國團客赴台灣本島旅遊，僅開放赴金門、馬祖觀光，近期更呼籲中國公民勿前往日本旅遊。我官方統計，今年1月至10月期間，中國觀光客前往金馬觀光，總計16萬9159人次。陸委會統計資料顯示，2024年國人赴中277萬人次，今年1至9月為234.4萬人次；去年3月至今年9月台灣的旅行社組團赴中，

自由時報 ・ 2 小時前

中、日關係惡化，日本消費、旅遊相關股承壓，資生堂一度大跌11%

【財訊快報／劉敏夫】外電報導指出，週一日本消費、旅遊類股紛傳跌聲，因中日兩國的外交爭端持續，中國建議公民避免前往日本旅行，並發布留學預警，建議中國公民謹慎規劃赴日留學安排。週一盤中日本航空一度下跌5.8%、全日空下跌3.8%、資生堂下跌11%、三麗鷗下跌7.8%、亞瑟士下跌6.6%、優衣庫母公司迅銷下跌6.9%、伊勢丹下跌逾12%。金融媒體行業研究分析師Catherine Lim表示，中國的相關動作將令資生堂等以旅遊為主要推動力的企業銷售成長預期承壓。此外，中國國內抵制日本商品的風險也在增加，一旦這種情況發生，將會阻礙資生堂、優衣庫、無印良品Muji和亞瑟士在中國大陸拓展銷售的計畫。中國大陸遊客占訪日遊客總數的近25%，且消費額高於其他遊客。

財訊快報 ・ 5 小時前
杉林溪賞楓季！　楓葉.銀杏花期約至11月底

杉林溪賞楓季！　楓葉.銀杏花期約至11月底

又到了賞楓季節，在南投杉林溪出現整片鮮紅色的楓葉，除此之外，銀杏也逐漸轉為鮮黃。從空中往下俯瞰，整片樹林呈現出由深到淺，不同的紅色，中間還有一片清澈的湖，彷彿置身在國外的賞楓勝地，不過美麗的楓葉景緻，...

華視 ・ 1 小時前