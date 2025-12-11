世界和平親善會七週年和平慶典 圓滿成功

世界和平親善會隆重舉行了七週年和平慶典，欣逢理事長余淑琴（右3）生日，與前往祝賀的前「衛生署長」、世界和平親善會榮譽總顧問楊志良（左3）、全國臺企聯常務副會長、廈門臺商協會前會長、世界和平親善會榮譽理事長吳家瑩（左2）、金管會前主委、中華中道文化總會理事長、世界和平親善會榮譽理事長陳樹（左1）、臺北信義壽天宮觀世音菩薩宮廟宮主、世界和平親善會榮譽顧問邱正忠（右2）、廈門中粟傳媒有限公司、安戈力製片主任、兩岸青年委員會主任委員余曜州（右1）合影留念。

2025年11月29日，【世界和平親善會】第二屆第四次會員大會暨七週年和平慶典在台北鉅星匯國際宴會廳成功舉辦。

【世界和平親善會】隆重舉行了七週年和平慶典，應邀參與盛會的貴賓非常踴躍，有：前衛生署長、世界和平親善會榮譽總顧問楊志良，全國臺企聯常務副會長、廈門臺商協會前會長、世界和平親善會榮譽理事長吳家瑩、金管會前主委、中華中道文化總會理事長、世界和平親善會榮譽理事長陳樹、臺北信義壽天宮觀世音菩薩宮廟宮主、中華海峽珠寶交流協會監事、世界和平親善會榮譽顧問邱正忠、廈門中粟傳媒有限公司、安戈力製片主任、兩岸青年委員會主任委員余曜州等理監事幹部會員團隊。以及來自各界的政商名流、工商企業經營者、藝文界人士三百五十多人參與盛會，貴賓雲集，場面熱烈又溫馨。

當天欣逢是余淑琴理事長的生日，現場所有的來賓，藉此機會共同祝賀理事長余淑琴生日快樂，全場唱響生日快樂歌，並共祝【世界和平親善會】七週年，會務昌隆！祝願兩岸人民安居樂業，國泰民安世界和平！

會議由秘書長梅道岡主持，進行了會務工作報告：

首先觀看了【2025年兩岸交流】視頻，分享了理事長余淑琴帶領團隊兩岸交流的豐碩成果，展現了和平與合作的美好願景。接著提案討論修改章程，創會理事長余淑琴常年行走兩岸行走世界，推動和平親善文化交流，促進兩岸和合，積累了豐厚的資源與人脈關係，2026年換屆，全體理監事一致通過修改章程議案，希望理事長余淑琴再接重任承擔兩岸交流與世界和平使命。

大會主席余淑琴致詞表示：今天是世界和平親善會七週年和平慶典，增進和平友誼，推動兩岸和平，促進世界和平，是中華兒女共同的心聲，淑琴感謝理監事、幹部、會員團隊給予我的信任與力量，以及每一位幫助我的社會各界的好朋友們的肯定與支持，讓我有信心與勇氣不斷前行，雖然辛苦但是累並快樂著，每一個人來到人世間都是具備使命，作為中華文化大使，我的使命就是引領弘揚中華傳統文化推動和平親善交流，促進兩岸和諧世界和平！余淑琴理事長，以旗袍為終身志業，行走世界，是文化傳播的使者，更是本項目無可替代的品牌象徵。而當下，正是國潮興起，文化自信回歸的黃金時代。

我們的藍圖是打造一個“文化+產業”的超級融合體。

我們以旗袍為形，以理學為魂，規劃了清晰的商業路徑。

前衛生署長、世界和平親善會榮譽總顧問楊志良致詞表示兩岸和平對台灣、對世界的影響至關重要，理事長余淑琴常年行走兩岸，以文化引領推動和平親善交流，做得非常好，堅持做好一件事非常了不起，大家要繼續支持理事長余淑琴。

全國臺企聯常務副會長、廈門臺商協會前會長-吳家瑩致詞說道：七年來，世界和平親善會始終秉持“和平是普世價值、親善是優雅態度”的宗旨，在兩岸產業合作、中華文化傳播、民族服飾推廣、媒體互訪交流以及青年互動等多個領域深耕不輟。從臺北到廈門，從兩岸到國際，理事長余淑琴以實際行動詮釋了“和平不是口號，而是堅持的方向”，也讓更多人感受到中華文化的深厚底蘊與時代魅力。

今年，兩岸關係依然面臨諸多挑戰，正因如此，理解、溝通與善意顯得尤為重要。推動兩岸文化交流，正是化解隔閡、增進互信的重要途徑。只有通過持續而真誠的互動，才能夯實和平的根基，讓兩岸同胞的心貼得更近。作為一名在大陸發展三十年的臺商，我深切體會到，和平穩定的兩岸關係，是廣大臺商紮根成長、事業壯大的根本保障。大陸方面持續推動對臺開放合作，不斷優化臺商、臺青的發展環境，讓我們倍感溫暖與信心。兩岸同胞同根同源、同文同種，只要我們心手相連、攜手前行，就沒有任何力量能夠阻擋我們追求共同發展與持久和平的步伐。

此次會員大會及和平慶典不僅是對過去七年努力的回顧，更是對未來和平發展的展望。與會者一致認為，只有通過持續的交流與合作，才能實現兩岸的長期和平與繁榮。希望未來能有更多類似的活動，進一步加深兩岸人民的理解與友誼，共同為和平的未來而努力。