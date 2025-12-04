【世界唯一2-1】翻新國定古蹟嘉義舊監 引進地方創生團體活化舊監 39

CNEWS匯流新聞網記者張孝義／台北報導

位於嘉義市維新路140號的古老建築，有別於一般房舍，高聳的圍牆、圍繞在牆頂的鐵絲網，在在顯現這座建築的不凡，它就是國內唯一的監獄國定古蹟「嘉義舊監獄」，也是世界上唯一原地保存的賓夕凡尼亞式監獄，極具歷史意義。法務部矯正署正分期進行整體園區的修復工程。嘉義監獄副典獄長鍾志宏表示，全部工程預計2027年5月完工，待全區工程結束後才會秉持活化閒置空間原則，決定最終營運模式，包括是否採獨立組織或公益法人等方式經營。

廣告 廣告

【世界唯一2-1】翻新國定古蹟嘉義舊監 引進地方創生團體活化舊監 41

嘉義舊監獄是日據時期，也就是西元1919年興建，1922年完工啟用，最初稱為「台南刑務所嘉義支所」，國民政府遷台後，改稱「台灣嘉義監獄」。約在同期興建的台北、台中、台南監獄，都早已拆除另覓地改建。1994，位在嘉義縣鹿草的新監完工啟用，市區的舊監曾一度改設為「台灣嘉義監獄嘉義分監」，收容部分男性受刑人以維護建築及環境，仍面臨存廢問題。

不過，因嘉義舊監獄是世界上唯二的賓夕凡尼亞式建築監獄，具有相當的歷史意義，幸經嘉義地區文史工作者串連組成「嘉義舊監保存推動小組」建請保留，並經核定為古蹟，才讓這所日據時代建造的監獄成為惟一僅存者。

嘉義舊監獄內，狹窄、晦暗的囚房，每間只容一個人轉身，裡邊除了一個矮小的馬桶、一個水龍頭洗臉台之外，其他便一無所有，監獄管理員透過「送飯孔」送進飯菜，受刑人吃喝拉撒睡，完全在這個狹窄的空間內完成。不過，嘉義舊監獄舍房內的坐式抽水馬桶，則有別於其他監所的蹲式馬桶，是全台灣獨一家。

【世界唯一2-1】翻新國定古蹟嘉義舊監 引進地方創生團體活化舊監 43

賓夕凡尼亞式監獄的特色是一種將監舍呈放射狀配置的建築風格，設有中央控制台，方便獄方人員從中央點監視放射狀延伸出的各個牢房和巡邏道。在沒有高科技監控的時代，監舍的天花板上，還有一條空中巡邏廊道，監獄管理員可在這個空中廊道，從上方監看下面的受刑人狀況，因為行走在天花板上，這條通道被稱為「貓道」。

【世界唯一2-1】翻新國定古蹟嘉義舊監 引進地方創生團體活化舊監 45

另一所賓夕凡尼亞式監獄是日本北海道的網走監獄，也就是現今的「博物館網走監獄」，不過，網走監獄卻不是「原地保留」，而是將明治時期建造的舊監獄建築，從原址移築、復原後，在「博物館網走監獄」的現址保存開放；換言之，嘉義舊監獄就成了世界上唯一原地保存的賓夕凡尼亞式監獄，極具歷史意義。

為維護古蹟建築，並使其具有活化再利用的功能，法務部2009年開工實施第一階段的古蹟修復工程，將14棟古蹟及4棟附屬建物修復範圍，2011年第一階段的古蹟修復工程完工，同年並在修復完工的古蹟場地內舉辦「獄政百年展」。

按法務部最初的規畫，嘉義舊監獄要成立「獄政博物館」，不過，2011年第一階段的完工只有古蹟本體部分，其他的附屬建物，包括舊看守所、消防、無障礙設這些因應計畫尚未完成，因此博物館的規畫只能先行擱置，先進行補充修復。

【世界唯一2-1】翻新國定古蹟嘉義舊監 引進地方創生團體活化舊監 47

鍾志宏表示，第一期因應計畫的改善工程在今年5月22日完成，此外，對於一些文資委員認為沒有保留價值的建物也加以拆除，使得前面的空間更寬廣，第二期修繕主要是後段工廠區屋舍，預計2026年底可完工，後續還有第三期修繕工程，如果都順利在會在2027年的5月完工。

鍾志宏指出，由於現階段仍屬修繕期，僅就可以開放的空間與地方創生團體合作，已經辦理4個區域的委外營運管理招標，由台灣田野學校承租2個、中華民國犯罪矯正協會承租1個區域，原則上得標商1年簽約1次，未標出的區域則由嘉義監獄自行留用。

鍾志宏說，現階段標案區域尚未進駐，但是台灣田野學校與嘉義監獄有進行專案式的合作，藉由他們的創意，提供遊客的一些更多的參訪體驗，不但活化老監獄的空間運用，也能讓民眾深入了解獄政管理。

照片來源： CNEWS匯流新聞網資料照片、嘉義監獄提供

《更多CNEWS匯流新聞網報導》

大陸刑滿詐欺犯小三通送金門 金檢：僅4名通緝犯已發監

【世界唯一2-2】嘉義舊監獄沉浸式體驗 體驗舍房生活

【文章轉載請註明出處】