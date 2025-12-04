【世界唯一2-2】嘉義舊監獄沉浸式體驗 體驗舍房生活 15

「喂？找我嗎？」是一場在嘉義舊監獄展開的沉浸式體驗，透過場域設計與角色引導，探索監獄的空間與故事，感受不同狀態下的自我與情緒。這是嘉義地方創生團體台灣田野學校與國定古蹟嘉義舊監獄活化空間舉行的專案「沉浸式體驗活動」，帶給報名民眾不同的舍房生活體驗。

世界上「退休」監獄轉型為博物館者不少，日本北海道網走監獄就是一個極為成功的轉型例子。這所過去的重刑犯監獄，轉型為博物館後，每年吸引50萬名遊客前往參觀，周邊商品如犯人服、監獄餐等，也創造了不容小覷的「獄政商機」。

台灣田野學校是創立於2004年的非營利組織形式，活絡於社區營造、青年人才培力領域，行政院於2019年1月核定「地方創生國家戰略計畫」後，台灣田野學校就是札根嘉義，9年來透過以修代租的方式進駐嘉義舊監獄日式宿舍聚落，深耕地方與聚落場域。

透過收費的驗體活動，台灣田野學校開啟牢門讓民眾自行探索，用90分鐘的時間，不僅能直接躺在牢房中感受受刑人的生活，也能嘗試轉換視角，用不同的方式探索世界。嘉義舊監獄的活化並不限於收費的沉浸式體驗活動，古蹟本體的「第一工場」就展示許多平時難得一見的獄政文物，供民眾免費參觀，且展品時常更新，讓參觀民眾可以一窺神秘的監獄生活。

例如最近廣受討論的「鞭刑」，日據時代就是行之有年的刑罰，嘉義舊監獄就曾經展出「刑具」，且詳細說明用途指出，早期日人殖民台灣時引進，只針對清國人及本島人使用。笞刑即為鞭擊臀部，對外不公開，對於60歲以上，16歲以下之男子，不得執行。一次之執行，不得超過25笞，一日不得執行一次以上，人受罰之笞數，爲25笞以上者，每增加25笞，增加一次執行。

據聞對當時竊盜等犯，頗收儆戒之效，此種身體刑，一直到大正10年第8任亦即第1任文官總督田健治郎時期始行廢止。我國早在清末變法時的「大清新刑律」已廢止鞭刑。

此外，以往監所實施舍房禁菸，但是受刑人菸癮難耐，總是想盡辦法夾帶香菸，由嘉義舊監獄的展出櫥窗中，可發現受刑人的巧手，把薄薄的夾腳拖鞋底部挖空，平鋪數根香菸後，夾帶進舍房享用；配套的「上火」也不可少，舍房不准有打火機，受刑人為了吞雲吐霧，偷偷藏著電池，利用串連方式接電跳火，點燃衛生紙再點菸以，困難程度直逼「鑽木取火」。還有受刑人自製的天九牌、麻將牌，在因陋就簡的環境下，在舍房中尋找娛樂。當然這些都是違規行為，「器材」當然被沒收，成了展示品。

最讓人震撼的當屬戒護受刑人所使用的戒具，展示櫥窗內也陳列著五花八門的戒具。腳鐐屬於懲罰性的戒具，在數位典藏中有一副腳鐐，存在年代已不可考，竟然重達15公斤。鐵鏈之粗足以禁錮猩猩之類的強壯動物，而且是以鉚釘固定，以鐵鎚敲打鉚釘或以鑿子敲開時，震動力無形中加劇腳鐐摩擦的疼痛。

這些戒具多半已經不再使用，經由嘉義舊監獄的展示櫥窗，除了能夠了解台灣獄政發展的過程，更重要的是，由獄政管理的不斷修改，可以看出台灣人權的進步。

照片來源： CNEWS匯流新聞網資料照片、翻攝自ACCUPASS台灣田野學校活動網頁

