世界大同平鎮啟動 慧吉祥上法師攜手妙元二公主共倡和平宏法願景
【記者范文濱/桃園報導】
「世界大同啟動典禮」11月8日在桃園市平鎮區〔觀音堂〕隆重舉行，活動現場莊嚴殊勝，香花燈海，四方信眾與國內外宗教、文化團體代表齊聚一堂，共同祈願世界和平、萬民安樂。典禮由慧吉祥上法師主禮，並邀請妙元二公主親臨現場，以慈悲與智慧之光，為世界開啟和平新篇章。
▲世界大同桃園平鎮典禮啟動儀式。（圖╱記者范文濱攝）
慧吉祥上法師致詞指出，當前世界面臨戰亂、疾病、環境危機與人心浮動的挑戰，正是宗教信仰發揮力量的時刻。法師強調，「世界大同」不只是口號，更是實踐的行動，唯有從每個人心中生起慈悲與智慧，才能讓和平落實於家庭、社會與國際。慧吉祥上法師勉勵大眾，以慈心為本、以智慧為引，在生活中實踐善行，讓宗教的光明照亮世界每一個角落。他說：「當每個人都願意以愛為念，世界大同便不再遙遠。
▲世界大同啟動儀式記者會。（圖╱記者范文濱攝）
慧吉祥上法師讚許，妙元二公主長期以慈悲為懷，弘揚愛與包容的精神，以身作則引領眾人走向光明之道，堪稱當代推動宗教和合的典範。
據悉，「妙元二公主木桂梅」是一位長期行腳於美國、香港、大陸及台灣，隨緣渡化、超渡亡靈、弘揚善法的傳奇人物。她於去年在新店〔九重天〕領受到宇宙聖主的啟示，並以「大愛無界、天下一家」為宗旨，致力推動世界靈性覺醒與人類和平。
▲世界大同啟動儀式記者會。（圖╱記者范文濱攝）
妙元二公主在與會嘉賓見證下，鄭重宣告三項重大宗旨：第一件事：世界大同在此時此刻正式啟動、第二件事：世界大同天庫資金正式啟動、第三件事：世界大同紫薇聖人基金會正式啟動。
妙元二公主表示，這三項啟動象徵天地共鳴、萬靈同心，代表人類迎向新時代的精神覺醒與靈性重生。她期盼透過基金會的設立與天庫資金的運作，推動教育、環保、慈善與宗教弘化等計畫，讓更多人從信仰中找到和平、從善念中獲得力量。
活動現場除舉行莊嚴的祈福與點燈儀式外，亦安排「心靈和平論壇」，邀請多位宗教領袖、文化學者與青年代表共同探討人類共同命運與信仰價值的融合。與會者一致認為，宗教力量若能團結共榮，必能成為化解戰爭與衝突的重要力量。
