世界大學街舞高峰會明登場 中華電信全程直播

(記者謝政儒綜合報導)以國際交流為核心的「2025 College High世界大學街舞高峰會」即將登場！中華電信MOD與Hami Video將自明(12/6)日下午1點起，連續兩天免費全程直播第21屆「2025 College High世界大學街舞高峰會」，帶觀眾直擊最炸的大專院校街舞競賽。



本屆邀請到日本、法國、韓國與台灣五支頂尖大學代表隊共20人，角逐World Cup世界盃最高榮耀；評審陣容更為歷屆規模之最，包括曾奪下College High World Cup冠軍的日本Popper Ringo Winbee、法國新生代實力舞者Darren Modestine等12位頂尖舞者坐鎮，為賽事再添亮點。無法到場的舞迷，千萬別錯過MOD、Hami Video的現場直播，一起為台灣代表隊應援。



由文化總會與街舞運動推廣協會聯合主辦的College High 世界大學街舞高峰會為台灣最具指標性的國際大學生街舞盛事，去年吸引超過100所海內外院校參賽，並創下Hami Video舞蹈類直播節目點閱次數冠軍。今年除精彩的國際代表隊對決外，經典的校對校團體賽也將同步登場，集結全台最具實力的Hiphop、Popping、Locking 大專舞團同台較勁，爭奪象徵大專街舞最高榮譽的「全國制霸」頭銜。邀請觀眾透過 MOD、Hami Video 線上收看直播，一同感受頂尖舞者帶來的魅力與震撼。



中華電信持續為觀眾打造最豐富多元的賽事觀看體驗，今年Hami Video擴大轉播六大學生賽事，升級為「HBLTV熱賽全包」，除延續轉播HBL賽事外，將為用戶帶來超過200場、全台最多場次轉播的UBA大專籃球聯賽，以及JHBL國中籃球聯賽，成為國內三級籃球轉播最完整平台；同步轉播高中棒球聯賽(硬式木棒組)、中學排球、足球、壘球及College High世界大學街舞高峰會等學生賽事，週週有LIVE比賽，總計將轉播近400場的學生聯賽。即日起申辦中華電信精采5G購機/贈點方案、HiNet光世代新租/升速/續約300M(含)以上速率(不限方案)，即可收看Hami Video「HBLTV熱賽全包」，享受最精彩的運動影視饗宴，首選Hami Video。