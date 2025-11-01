世界大賽／大谷翔平「二刀流」G7掛帥先發！ 扛道奇連霸重任

MLB世界大賽逼出關鍵第7戰，洛杉磯道奇今天在官網宣布，日籍球星大谷翔平將「二刀流」出擊、掛帥先發！對決多倫多藍鳥3屆塞揚名投薛澤（Max Scherzer），力拚2025年世界冠軍戒指，完成道奇連霸志業。

大谷翔平上一次登板是在28日的世界大賽G4中，主投6局、用了93球、送出6次三振、被打6支安打包括1轟，帳面上責失分4分，責分率3.50，今天再度登板，等於「投手大谷」只休息了3天，期間「打者翔平」還出戰G5、G6，沒有足夠的休息時間，是外界關注大谷投球表現的重點之一。

而薛澤上一場出賽是世界大賽G3，主投4.1局，被打5支安打，掉3分包括2轟，自責分率4.50，值得注意的是，MLB世界大賽已經6年沒有逼出G7殊死戰，上一次發生在2019年國民隊與太空人隊的對決，當時就是薛澤擔任國民隊先發，並且國民隊拿下最終勝利。

全世界棒球迷都相當期待，兩位可能入選名人堂的球員在今年G7的世紀對決。藍鳥隊力拚睽違32年的世界大賽冠軍，道奇隊則挑戰成為2000年後首支衛冕連霸的球隊。



責任編輯／陳盈真

