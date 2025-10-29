〈世界大賽 〉小葛雷諾砲轟大谷 藍鳥奪G4

藍鳥小葛雷諾（後）從大谷翔平手中敲出全壘打，讓大谷悵然若失。 （路透）

本報綜合外電報導

多倫多藍鳥昨天在美國職棒世界大賽第4戰踢館道奇主場，明星一壘手小葛雷諾砲轟道奇先發投手大谷翔平，率隊6比2擊敗道奇，雙方戰成2勝2敗平手。

道奇才在18局延長賽驚險拿下第3戰，7戰4勝制的系列賽取得2比1領先，原本有機會力拚2連勝，暌違62年在主場封王。

但道奇此役2比6輸球，雙方至少須再打2場才能分出勝負，按照賽程第5戰在道奇主場打完之後，第6戰、第7戰將移師多倫多。

道奇儘管近5年奪2冠，但2020年、2024年世界大賽都是在客場封王，道奇前一次在自家主場贏得世界大賽是1963年，當年打敗紐約洋基。

廣告 廣告

道奇球星大谷翔平這場比賽展現鬥志，特別前一天歷經近7小時的18局大戰，僅休息17小時就登上投手丘，前6局壓制藍鳥打線，直到第7局連續被敲2支安打之後退場。這場比賽共用93球投6局，被敲出6支安打。

藍鳥隊這場比賽大反撲，明星一壘手小葛雷諾3局從大谷翔平手中敲出全壘打。藍鳥第7局後段打線發揮，把大谷翔平逼退場。道奇接手的投手無法鎖住失分，讓藍鳥在7局擴大領先，終場藍鳥6比2獲勝。

藍鳥先發投手畢柏投5.1局僅失1分，成功壓制道奇打線，賞給大谷翔平2次三振。