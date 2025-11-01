世界大賽 山本由伸6局好投 道奇逼出G7
本報綜合外電報導
面對被淘汰邊緣的危機，美國職棒聯盟洛杉磯道奇在多倫多藍鳥主場作戰，靠史密斯、貝茲第3局串連安打，投手山本由伸一夫當關以3比1擊敗藍鳥，將系列賽追成3勝3敗，雙方戰至第7場生死戰。
道奇這場比賽掌握大局，3局上從8棒艾德曼二壘安打發起攻勢，1棒大谷翔平獲得故意四壞保送，2棒史密斯敲出二壘安打攻下分數，道奇1比0領先。
接著貝茲在滿壘局面敲安，道奇追加2分，形成3比0領先。貝茲在世界大賽陷入低潮，這場比賽的棒次從原先第2棒往後調到第4棒，但他3局的這支安打一吐悶氣，打出道奇這場比賽致勝的2分。
反觀藍鳥幾乎每局都有攻勢，整場敲出8支安打，但火力無法串連，僅在第3局7棒巴傑開局二壘安打，1棒斯普林格安打，攻下唯一分數。
號稱壓力愈大投得愈好的山本由伸，背水一戰，主投6局，只失1分，賞給對手6次三振，展現沉穩控場。山本由伸在6局下一二壘有人局面，穩住陣腳，投出關鍵三振瓦解藍鳥反撲，藍鳥主投高斯曼雖有8次三振，但在第3局失掉3分後無法翻轉。比賽進入第9局時，藍鳥雖有威脅但未能破功，道奇藉由雙殺守住勝利。
對道奇而言，此勝彷彿重獲生機；對藍鳥而言，錯失在主場封王機會，意味著第7戰將承受巨大心理壓力。兩隊將於台灣時間2日進行第7戰，決定冠軍榮耀。
其他人也在看
MLB／昔日質疑成熱門朝聖貼文 瑞迪克坦承看走眼：山本由伸太強大了
前大聯盟外野手瑞迪克（Josh Reddick）在2023年曾發文批評日籍投手山本由伸的3億2500萬美元合約太莫名其妙，如今這則推文在山本由伸持續宰制季後賽和世界大賽後再度爆紅，至今累積超過1...聯合新聞網（運動） ・ 3 小時前
世界大賽》關鍵G6「大丈夫」?日媒整理山本近五年「背水一戰」戰績
洛杉磯道奇日籍王牌投手山本由伸，將在美國職棒世界大賽G6再度登板，力拼為球隊扳平戰局阻止藍鳥封王，而緯來體育台 ・ 1 天前
世界大賽》道奇命大！菜鳥外野手關鍵判斷促成場地規則二壘打 藍鳥教頭傻眼：超倒楣
世界大賽第6戰，道奇在險境中倖存，除了Tyler Glasnow九下登板3球抓下3個出局數關門成功之緯來體育台 ・ 6 小時前
世界大賽／除了山本由伸G7全員皆兵 大谷翔平先發或後援道奇這樣回
世界大賽G6道奇在9局下差點因為佐佐木朗希投球失控出大事，最後只好緊急拉上原訂G7先發葛拉斯諾（Tyler Glasnow）登板，最終葛拉斯諾僅用3球就下莊，替道奇3：1擊敗藍鳥逼出G7，至於搶7大戰的投手將如何調度，總教練羅伯茲（Dave Roberts）賽後表示「未定。」三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前
MLB/大谷翔平G7登板確定！羅伯茲：可能投2到4局
道奇今（1日）在世界大賽G6背水一戰，在日本最強投山本由伸主投6局僅被敲5安打失1分下，助道奇以3比1逼進最後生死第7戰，總教練羅伯茲（Dave Roberts）表示，二刀流球星大谷翔平G7有望登板，強調大谷必定是投球計劃的一部分。中天新聞網 ・ 9 小時前
MLB》巴傑爾認9局下跑壘判斷失誤 道奇Kiki上演美技：不知球在哪
多倫多藍鳥今在世界大賽第六戰以1-3落敗，9局下半巴傑爾（Addison Barger）出現跑壘判斷失誤，使得藍鳥以再見雙殺結束比賽，他賽後受訪時坦言，沒想到那球會被打得那麼遠，承認自己的判斷有瑕疵。藍鳥今天全場出現8支安打，可惜得點圈9打數僅敲出1支安打，留下8個殘壘，整場比賽僅拿下1分，反觀道奇打線今天顯得更有效率，雖然只擊出4支安打，但卻從藍鳥王牌高斯曼（Kevin Gausman）手中拿下3分，最終以1-3落敗，系列賽戰成3比3的平手局面，明天將進行搶七大戰。值得一提的是，藍鳥此戰在9局下半有相當不錯的反攻機會，巴傑爾在無人出局一壘有人時擊出場地規則二壘安打，讓跑者攻占二三壘，下一棒的克萊門特（Ernie Clement）擊出內野飛球出局，接著輪到吉梅涅茲（Andrés Gimenez）打擊，結果打者擊出左外野方向飛球，遭赫南德茲（Kike Hernandez）接殺出局。然而就在這時，赫南德茲發現二壘上的巴傑爾離壘過遠，馬上將球傳回補位的羅哈斯（Miguel Rojas），成功抓到回壘不及的跑者，完成再見雙殺，比賽結束。Just retire Kike Hernandez nu麗台運動報 ・ 9 小時前
世界大賽／佐佐木朗希失控！險害道奇一棒送命 史上第45次搶7大戰上演
世界大賽G6道奇先發投手山本由伸在殊死戰的壓力下繳出優質先發，同時又手握隊友在3局上的3分援助，僅管9局下道奇險些因為佐佐木朗希投球失控，一棒被藍鳥再見，最終仍以3：1守住勝利將戰線逼到G7，這將會是聯盟史上第45次上演搶7大戰。三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前
MLB》G6再戰山本由伸 藍鳥教頭笑談對策：希望他因為投得太多有點累
多倫多藍鳥隊在世界大賽取得3勝2敗聽牌優勢，第6戰要再面對洛杉磯道奇隊先發投手山本由伸，藍鳥隊總教練John Schneider談到應對策略，他說：「希望他投太多一點有點累。」TSNA ・ 1 天前
世界大賽》生死戰G7中0日續投？山本笑答：假如被叫到會上場
面對「背水一戰」的洛杉磯道奇，今天(1日)在關鍵G6靠著「絕境山本」山本由伸繳出主投6局僅失1分的好緯來體育台 ・ 7 小時前
百大旅美台將》台灣投手很難站穩大聯盟 王建民有話直說
王建民大聯盟生涯戰績68勝36敗、防禦率4.36，締造許多大紀錄，包含第1位在大聯盟季後賽拿下勝投的亞洲球員、第1位在大聯盟拿下勝投王的亞洲球員（2006年奪19勝，榮膺美聯勝投王）、第1位在大聯盟開幕戰擔任先發投手的台灣投手、第1位拿到世界大賽冠軍戒指的台灣球員、大聯盟生涯累計最多勝的台灣投手，2自由時報 ・ 1 天前
MLB世界大賽》G7一決生死 藍鳥老將Max Scherzer銜命先發、美媒推測大谷翔平休3天二刀流出戰
MLB美國職棒大聯盟2025年世界大賽G7，台灣時間11月2日，加拿大Rogers Centre將決定出誰會是笑到最後的隊伍，多倫多藍鳥想在家裡封王，先發大任交給老將Max Scherzer，而懸崖邊走一回的道奇雖還沒公布先發，但美媒推測就是大谷翔平了！Yahoo奇摩運動 ・ 1 小時前
世界大賽／大谷翔平高爾夫式揮擊 平凡飛球變中牆二壘打！近7安6支長打
大谷翔平在世界大賽第6戰第4打席，用打高爾夫的方式揮出擊中全壘打牆的二壘打，中斷他近4場比賽16打席0安的低潮，他前一次在世界大賽擊出安打是第3戰的全壘打，大谷在世界大賽擊出7安，其中6支是長打包括3轟。三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前
MLB》激勵士氣！Roberts與金慧成跑壘對決 繞過二壘後竟頭朝下摔倒
洛杉磯道奇今天到多倫多練習備戰世界大賽第6戰。總教練Dave Roberts與金慧成上演「跑壘對決」，繞過二壘後竟頭朝下摔倒。TSNA ・ 1 天前
MLB》鄧愷威分享面對大谷翔平飆出2K的對決心態 「勇敢面對打者，不要投得太閃」
旅美好手鄧愷威今年再次站上美國大聯盟舞台，留下8場出賽2勝4敗的成績，在短暫回台後，10月31日返回美國展開休賽季訓練，提及印象深刻的比賽，鄧愷威隨即分享與日籍球星大谷翔平的對決，「能跟這麼強的球員對決確實是很難得的機會，主要就是告訴自己要勇敢去面對打者，不要投得太閃。」Yahoo奇摩運動 ・ 6 小時前
世界大賽看門道！決戰場地有秘密 藍鳥主場藏大聯盟唯一「特殊設置」
體育中心／蔡晴景報導世界大賽第六戰與潛在的第七戰將在藍鳥主場舉行羅傑斯中心（Rogers Centre）舉行，大聯盟官方社群揭開這座巨蛋型場館的神秘面紗，外野全壘打標竿居然不是「竿子」，而是「全壘打網」。FTV Sports ・ 1 天前
世界大賽／終於沒有完投！山本由伸扛殊死戰投6局 退場道奇還領先
世界大賽G6山本由伸扛起道奇殊死戰，此役他雖然無緣連續3場完投，但他依舊繳出優質先發，投滿6局僅失1分，退場時也替道奇在背水一戰下3：1守住領先。三立新聞網 setn.com ・ 11 小時前
棒球》林家正現身ES CON FIELD HOKKAIDO 以練習生身份投入北海道日本火腿鬥士隊秋訓
日本職棒北海道日本火腿鬥士隊今天（31日）在官方社群分享台灣旅美好手林家正以練習生身份投入球隊秋訓，貼文中也附上林家正以ES CON FIELD HOKKAIDO球場為背景所拍攝的照片。Yahoo奇摩運動 ・ 1 天前
打虎成功！日職軟銀鷹勇奪「日本一」 抱回隊史第12座總冠軍
即時中心／林耿郁報導日職「日本大賽」昨（30）晚在甲子園球場畫下句點！福岡軟銀鷹在系列賽第5戰中，以3比2打退阪神虎，以4勝1敗戰績封王，暌違五年再度奪得「日本一」榮耀，也是隊史第12座總冠軍！FTV Sports ・ 1 天前
世界大賽／敬遠保送大谷翔平慘了 史密斯深遠二壘安打！道奇G6先得分
世界大賽第6戰，退無可退的道奇面對藍鳥先發投手高斯曼（Kevin Gausman）陷入苦戰，首輪前7棒遭到6次三振，第8棒艾德門（Tommy Edman）敲出全隊首安站上得點圈，這個半局史密斯（Will Smith）敲出單局第2支二壘安打幫助球隊先馳得點，道奇單局擊出3支安打攻下3分取得領先。三立新聞網 setn.com ・ 12 小時前
「聽到聲音就衝了」Kiké Hernández神級雙殺救道奇 世界大賽逼進搶七大戰
洛杉磯道奇今（1）日在世界大賽第6戰靠著Enrique Hernández（Kiké）的關鍵守備驚險守成，最終以3比1擊敗多倫多藍鳥，將系列戰扳成3比3平手，逼出最終第7戰。此役先發投手山本由伸6局失1分穩定壓制，為球隊續命立下大功。鏡報 ・ 7 小時前