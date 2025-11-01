世界大賽 山本由伸6局好投 道奇逼出G7

世界大賽第6戰道奇山本由伸一夫當關，主控全場，帶領道奇拿下勝利。（路透）

本報綜合外電報導

面對被淘汰邊緣的危機，美國職棒聯盟洛杉磯道奇在多倫多藍鳥主場作戰，靠史密斯、貝茲第3局串連安打，投手山本由伸一夫當關以3比1擊敗藍鳥，將系列賽追成3勝3敗，雙方戰至第7場生死戰。

道奇這場比賽掌握大局，3局上從8棒艾德曼二壘安打發起攻勢，1棒大谷翔平獲得故意四壞保送，2棒史密斯敲出二壘安打攻下分數，道奇1比0領先。

接著貝茲在滿壘局面敲安，道奇追加2分，形成3比0領先。貝茲在世界大賽陷入低潮，這場比賽的棒次從原先第2棒往後調到第4棒，但他3局的這支安打一吐悶氣，打出道奇這場比賽致勝的2分。

道奇在世界大賽贏得第6戰，贏球之際大家開心慶賀。（路透）

反觀藍鳥幾乎每局都有攻勢，整場敲出8支安打，但火力無法串連，僅在第3局7棒巴傑開局二壘安打，1棒斯普林格安打，攻下唯一分數。

號稱壓力愈大投得愈好的山本由伸，背水一戰，主投6局，只失1分，賞給對手6次三振，展現沉穩控場。山本由伸在6局下一二壘有人局面，穩住陣腳，投出關鍵三振瓦解藍鳥反撲，藍鳥主投高斯曼雖有8次三振，但在第3局失掉3分後無法翻轉。比賽進入第9局時，藍鳥雖有威脅但未能破功，道奇藉由雙殺守住勝利。

對道奇而言，此勝彷彿重獲生機；對藍鳥而言，錯失在主場封王機會，意味著第7戰將承受巨大心理壓力。兩隊將於台灣時間2日進行第7戰，決定冠軍榮耀。