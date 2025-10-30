世界大賽G5／大谷翔平熄火！道奇打線遭22歲菜鳥狂K 藍鳥搶先聽牌

美國職棒大聯盟世界大賽第五戰，道奇塞揚左投史奈爾（Blake Snell）首局就遭背靠背開轟，讓球隊一開賽就陷入落後，反觀，藍鳥22歲菜鳥先發投手耶薩瓦吉（Trey Yesavage）一路壓制道奇打線，7局狂飆12K，大谷翔平4支0熄火，終場藍鳥6比1奪勝，取得系列賽3：2聽牌。

首局，史奈爾投出第一球，就遭藍鳥開路先鋒施耐德（Davis Schneider）狙擊，一棒掃到左外野大牆外，轟出世界大賽首局、首打席、首球陽春砲；下一棒小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）等了一顆速球後，跟著背靠背炸裂，讓史奈爾開賽投3顆球就丟掉2分。

一開賽就陷入落後的道奇，在3局下，靠著Kiké赫南德茲（Enrique Hernández）的陽春砲，追回一分，形成1：2。但4局上，史奈爾很快花掉這一分，瓦修（Daulton Varsho）敲出深遠三壘安打，並憑著高飛犧牲打回壘，藍鳥3：1領先。

雙方一路維持這個比分到7局上，續投的史奈爾出現狀況，被敲安後，又送出保送和暴投，道奇決定換投，換上火球男亨瑞硅茲（Edgardo Henriquez），但仍無法止血，亨瑞硅茲也暴投送分，加上被比薛特（Bo Bichette）擊出右外野落地安打，藍鳥將差距拉開到5比1。

8局上，藍鳥打線又在道奇牛棚手上有所斬獲，添得保險分，終場以6比1拿下勝利，取得2連勝，以系列賽3-2領先將道奇逼到絕境。

22歲菜鳥投手耶薩瓦吉（Trey Yesavage）是藍鳥今天致勝關鍵，主投7局只被敲3支安打、掉1分、還送給道奇打線12K，締造菜鳥投手在世界大賽的新紀錄。大谷翔平也被K、4打數沒有安打。

