世界大賽G5 菜鳥12K鎖死道奇 藍鳥聽牌

藍鳥新人22歲的耶薩維奇，面對道奇豪華打線從從容容，投出7局12K，威風八面的寫下歷史。（路透）

本報綜合外電報導

美國職棒世界大賽第5戰，多倫多藍鳥以連2打席全壘打開局，加上22歲新人投手耶薩維奇7局12K超水準表現，6比1擊敗洛杉磯道奇，系列賽3勝領先，進入聽牌，再拿1勝就封王。

世界大賽7戰4勝制，前4戰雙方2勝2敗平手。藍鳥昨天一開賽以雙響砲震撼5萬多名地主球迷。1棒施耐德、2棒小葛雷諾「背靠背」連續敲出全壘打。

道奇在3下破蛋，靠著赫南德茲陽春砲追回1分，無奈這也是道奇唯一拿到的分數，他們全場只敲4安，嚴重熄火。大谷翔平此戰4打數繳白卷吞1K。

藍鳥4局再攻下一城，7局攻下2分，8上再追加保險分，最終以5分之差收勝。

此役焦點是藍鳥22歲新人投手耶薩維奇大展K功，前7局只被敲出3支安打，因赫南德茲的陽春砲失1分。他7局賞給對手12次三振，改寫世界大賽的新人紀錄。

這是耶薩維奇職棒生涯第一年，5個月前還在小聯盟1A投球，不到半年的時間，他從1A、高階1A、2A、3A一路往上升，9月中在大聯盟初登板，10月不僅投進季後賽，還在總冠軍賽成為名留歷史的勝利功臣。

兩隊的G6將於台灣時間11月1日早上8時移師藍鳥主場進行。道奇將派上連兩戰投出完投勝的山本由伸延長戰線，而藍鳥則將推上高斯曼盼終結比賽，力拚隊史第3座冠軍。